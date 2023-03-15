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Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.03.2023
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 50 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T00:36
2023-03-15T00:36
2023-03-15T00:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
донецк
украина
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 50 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем украинских войск оказались Горловка, Ясиноватая и Донецк. Также, по данным представительства, за прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Александровке.
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 50 боеприпасов