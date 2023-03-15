https://ria.ru/20230315/obstrel-1857908785.html

Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.03.2023

Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 50 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T00:36

2023-03-15T00:36

2023-03-15T00:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

донецк

украина

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 50 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем украинских войск оказались Горловка, Ясиноватая и Донецк. Также, по данным представительства, за прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Александровке.

https://ria.ru/20230314/obstrely-1857841267.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина