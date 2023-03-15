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Соглашения по налогам с недружественными странами могут приостановить - РИА Новости, 15.03.2023
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12:07 15.03.2023 (обновлено: 12:39 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/nlogi-1857988914.html
Соглашения по налогам с недружественными странами могут приостановить
Соглашения по налогам с недружественными странами могут приостановить - РИА Новости, 15.03.2023
Соглашения по налогам с недружественными странами могут приостановить
Минфин и МИД предложили президенту России Владимиру Путину приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:07
2023-03-15T12:39
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
евросоюз
налоги
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Минфин и МИД предложили президенту России Владимиру Путину приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели санкции против России, говорится в сообщении финансового ведомства.Минфин отмечает, что против Москвы с 2022 года вводятся односторонние экономические ограничительные меры западными странами, в том числе в феврале текущего года Россия включена Европейским союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый черный список ЕС."Действие указанных соглашений предлагается приостановить до восстановления нарушенных прав России", — уточняется в сообщении.При этом в Минфине пояснили, что в случае поддержки инициативы применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) по доходам, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, приостановят прямо с момента издания соответствующего указа главы государства.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, налоги, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Евросоюз, Налоги, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Соглашения по налогам с недружественными странами могут приостановить

Минфин и МИД предложили приостановить налоговые соглашения с недружественными странами

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Министерства финансов России, Москва
Прохожие у здания Министерства финансов России, Москва - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Прохожие у здания Министерства финансов России, Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Минфин и МИД предложили президенту России Владимиру Путину приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели санкции против России, говорится в сообщении финансового ведомства.
«

"Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер", — указали авторы инициативы.

Минфин отмечает, что против Москвы с 2022 года вводятся односторонние экономические ограничительные меры западными странами, в том числе в феврале текущего года Россия включена Европейским союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый черный список ЕС.
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"Действие указанных соглашений предлагается приостановить до восстановления нарушенных прав России", — уточняется в сообщении.
При этом в Минфине пояснили, что в случае поддержки инициативы применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) по доходам, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, приостановят прямо с момента издания соответствующего указа главы государства.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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