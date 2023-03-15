https://ria.ru/20230315/nlogi-1857988914.html

Соглашения по налогам с недружественными странами могут приостановить

Соглашения по налогам с недружественными странами могут приостановить - РИА Новости, 15.03.2023

Соглашения по налогам с недружественными странами могут приостановить

Минфин и МИД предложили президенту России Владимиру Путину приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:07

2023-03-15T12:07

2023-03-15T12:39

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

евросоюз

налоги

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Минфин и МИД предложили президенту России Владимиру Путину приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели санкции против России, говорится в сообщении финансового ведомства.Минфин отмечает, что против Москвы с 2022 года вводятся односторонние экономические ограничительные меры западными странами, в том числе в феврале текущего года Россия включена Европейским союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый черный список ЕС."Действие указанных соглашений предлагается приостановить до восстановления нарушенных прав России", — уточняется в сообщении.При этом в Минфине пояснили, что в случае поддержки инициативы применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) по доходам, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, приостановят прямо с момента издания соответствующего указа главы государства.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230304/usynovlenie-1855815415.html

https://ria.ru/20230303/ukaz-1855655950.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, налоги, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)