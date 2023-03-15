Соглашения по налогам с недружественными странами могут приостановить
Минфин и МИД предложили приостановить налоговые соглашения с недружественными странами
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Министерства финансов России, Москва
Прохожие у здания Министерства финансов России, Москва. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Минфин и МИД предложили президенту России Владимиру Путину приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели санкции против России, говорится в сообщении финансового ведомства.
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"Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер", — указали авторы инициативы.
Минфин отмечает, что против Москвы с 2022 года вводятся односторонние экономические ограничительные меры западными странами, в том числе в феврале текущего года Россия включена Европейским союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый черный список ЕС.
"Действие указанных соглашений предлагается приостановить до восстановления нарушенных прав России", — уточняется в сообщении.
При этом в Минфине пояснили, что в случае поддержки инициативы применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) по доходам, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, приостановят прямо с момента издания соответствующего указа главы государства.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.