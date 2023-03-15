https://ria.ru/20230315/neft-1858081051.html
Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с декабря 2021 года
Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с декабря 2021 года - РИА Новости, 15.03.2023
Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с декабря 2021 года
Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 3,5-3,8%, стоимость Brent впервые с 23 декабря 2021 года опустилась ниже 75 долларов за баррель, свидетельствуют РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:33
2023-03-15T16:33
2023-03-15T16:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
wti (нефть)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 3,5-3,8%, стоимость Brent впервые с 23 декабря 2021 года опустилась ниже 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.23 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,55%, до 74,72 доллара за баррель, впервые с конца 2021 года опустившись ниже 75 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 3,86%, до 68,58 доллара.
https://ria.ru/20230315/neft-1857906457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, brent, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Brent, WTI (нефть)
Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с декабря 2021 года
Цена на нефть Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель впервые с 23 декабря 2021 года
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 3,5-3,8%, стоимость Brent впервые с 23 декабря 2021 года опустилась ниже 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.23 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,55%, до 74,72 доллара за баррель, впервые с конца 2021 года опустившись ниже 75 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 3,86%, до 68,58 доллара.
Саудовский министр раскритиковал потолок цен на российскую нефть