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Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с декабря 2021 года - РИА Новости, 15.03.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:33 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/neft-1858081051.html
Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с декабря 2021 года
Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с декабря 2021 года - РИА Новости, 15.03.2023
Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с декабря 2021 года
Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 3,5-3,8%, стоимость Brent впервые с 23 декабря 2021 года опустилась ниже 75 долларов за баррель, свидетельствуют РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:33
2023-03-15T16:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
wti (нефть)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 3,5-3,8%, стоимость Brent впервые с 23 декабря 2021 года опустилась ниже 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.23 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,55%, до 74,72 доллара за баррель, впервые с конца 2021 года опустившись ниже 75 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 3,86%, до 68,58 доллара.
https://ria.ru/20230315/neft-1857906457.html
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экономика, brent, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Brent, WTI (нефть)
Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с декабря 2021 года

Цена на нефть Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель впервые с 23 декабря 2021 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 3,5-3,8%, стоимость Brent впервые с 23 декабря 2021 года опустилась ниже 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.23 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,55%, до 74,72 доллара за баррель, впервые с конца 2021 года опустившись ниже 75 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 3,86%, до 68,58 доллара.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаBrentWTI (нефть)
 
 
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