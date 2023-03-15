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В ЕС выдвинули наглое требование в отношении России - РИА Новости, 15.03.2023
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12:23 15.03.2023 (обновлено: 16:19 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/neft-1857996209.html
В ЕС выдвинули наглое требование в отношении России
В ЕС выдвинули наглое требование в отношении России - РИА Новости, 15.03.2023
В ЕС выдвинули наглое требование в отношении России
Польша, Литва и Эстония представили предложение по снижению установленного в декабре прошлого года ценового потолка на российскую нефть, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:23
2023-03-15T16:19
в мире
цены на нефть
россия
польша
литва
евросоюз
эстония
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Польша, Литва и Эстония представили предложение по снижению установленного в декабре прошлого года ценового потолка на российскую нефть, сообщает Bloomberg.Как указали авторы статьи, три государства Восточной Европы уже давно призывают к более жесткому подходу к санкциям против Москвы. Для утверждения изменений потолка цен необходима единогласная поддержка.Если Евросоюз установит новый потолок цен, то доходы России от продажи сырой нефти снизятся как минимум на 650 миллионов долларов в месяц, утверждается в публикации.Помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявляла, что страны "Большой семерки" планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть.
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в мире, цены на нефть, россия, польша, литва, евросоюз, эстония
В мире, Цены на нефть, Россия, Польша, Литва, Евросоюз, Эстония
В ЕС выдвинули наглое требование в отношении России

Bloomberg: в ЕС призвали снизить потолок цен на нефть из России до $51,45 за баррель

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМорская нефтедобывающая платформа "Приразломная"
Морская нефтедобывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Морская нефтедобывающая платформа "Приразломная". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Польша, Литва и Эстония представили предложение по снижению установленного в декабре прошлого года ценового потолка на российскую нефть, сообщает Bloomberg.
«

"Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен, который в декабре был установлен на уровне 60 долларов за баррель, до уровня не более 51,45 доллара", — говорится в материале.

Как указали авторы статьи, три государства Восточной Европы уже давно призывают к более жесткому подходу к санкциям против Москвы. Для утверждения изменений потолка цен необходима единогласная поддержка.
Если Евросоюз установит новый потолок цен, то доходы России от продажи сырой нефти снизятся как минимум на 650 миллионов долларов в месяц, утверждается в публикации.
Помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявляла, что страны "Большой семерки" планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть.
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