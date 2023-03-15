https://ria.ru/20230315/neft-1857996209.html

В ЕС выдвинули наглое требование в отношении России

В ЕС выдвинули наглое требование в отношении России - РИА Новости, 15.03.2023

В ЕС выдвинули наглое требование в отношении России

Польша, Литва и Эстония представили предложение по снижению установленного в декабре прошлого года ценового потолка на российскую нефть, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:23

2023-03-15T12:23

2023-03-15T16:19

в мире

цены на нефть

россия

польша

литва

евросоюз

эстония

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Польша, Литва и Эстония представили предложение по снижению установленного в декабре прошлого года ценового потолка на российскую нефть, сообщает Bloomberg.Как указали авторы статьи, три государства Восточной Европы уже давно призывают к более жесткому подходу к санкциям против Москвы. Для утверждения изменений потолка цен необходима единогласная поддержка.Если Евросоюз установит новый потолок цен, то доходы России от продажи сырой нефти снизятся как минимум на 650 миллионов долларов в месяц, утверждается в публикации.Помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявляла, что страны "Большой семерки" планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть.

https://ria.ru/20230315/neft-1857906457.html

россия

польша

литва

эстония

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в мире, цены на нефть, россия, польша, литва, евросоюз, эстония