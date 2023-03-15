https://ria.ru/20230315/neft-1857996209.html
В ЕС выдвинули наглое требование в отношении России
В ЕС выдвинули наглое требование в отношении России - РИА Новости, 15.03.2023
В ЕС выдвинули наглое требование в отношении России
Польша, Литва и Эстония представили предложение по снижению установленного в декабре прошлого года ценового потолка на российскую нефть, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:23
2023-03-15T12:23
2023-03-15T16:19
в мире
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Польша, Литва и Эстония представили предложение по снижению установленного в декабре прошлого года ценового потолка на российскую нефть, сообщает Bloomberg.Как указали авторы статьи, три государства Восточной Европы уже давно призывают к более жесткому подходу к санкциям против Москвы. Для утверждения изменений потолка цен необходима единогласная поддержка.Если Евросоюз установит новый потолок цен, то доходы России от продажи сырой нефти снизятся как минимум на 650 миллионов долларов в месяц, утверждается в публикации.Помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявляла, что страны "Большой семерки" планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть.
https://ria.ru/20230315/neft-1857906457.html
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в мире, цены на нефть, россия, польша, литва, евросоюз, эстония
В мире, Цены на нефть, Россия, Польша, Литва, Евросоюз, Эстония
В ЕС выдвинули наглое требование в отношении России
Bloomberg: в ЕС призвали снизить потолок цен на нефть из России до $51,45 за баррель