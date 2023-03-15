В МЭА удивились устойчивой добыче нефти в России
МЭА улучшило прогноз на 2023 год по добыче жидких углеводородов в России
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) удивлено устойчивой добычей жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России, улучшило прогноз по ней на 2023 год, ожидая снижения на 740 тысяч баррелей в сутки вместо прогнозировавшихся ранее 1,1 миллиона, следует из ежемесячного доклада агентства.
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"Поставки российской нефти, после ввода войск на Украину, на удивление хорошо сохранились, поскольку были приняты меры, способствующие перенаправлению экспорта сырой нефти на новые рынки", - пишет МЭА в своем докладе.
"Устойчивые показатели отгрузок способствовали пересмотру нашего прогноза по добыче в России на 300 тысяч баррелей в сутки в этом году. Теперь мы ожидаем, что в среднем добыча нефти (и конденсата - ред.) составит 10,4 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, что на 740 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в прошлом году", - заявляют эксперты агентства.
В прошлом месяце они ожидали, что добыча жидких углеводородов в РФ в 2023 году сократится на 1,1 миллиона баррелей, до 10 миллионов баррелей в сутки.