https://ria.ru/20230315/neft-1857990735.html

В МЭА удивились устойчивой добыче нефти в России

В МЭА удивились устойчивой добыче нефти в России - РИА Новости, 15.03.2023

В МЭА удивились устойчивой добыче нефти в России

Международное энергетическое агентство (МЭА) удивлено устойчивой добычей жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России, улучшило прогноз по ней на 2023... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:09

2023-03-15T12:09

2023-03-15T12:09

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) удивлено устойчивой добычей жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России, улучшило прогноз по ней на 2023 год, ожидая снижения на 740 тысяч баррелей в сутки вместо прогнозировавшихся ранее 1,1 миллиона, следует из ежемесячного доклада агентства. "Устойчивые показатели отгрузок способствовали пересмотру нашего прогноза по добыче в России на 300 тысяч баррелей в сутки в этом году. Теперь мы ожидаем, что в среднем добыча нефти (и конденсата - ред.) составит 10,4 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, что на 740 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в прошлом году", - заявляют эксперты агентства. В прошлом месяце они ожидали, что добыча жидких углеводородов в РФ в 2023 году сократится на 1,1 миллиона баррелей, до 10 миллионов баррелей в сутки.

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, мэа, украина, нефть, цены на нефть