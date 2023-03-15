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Эр-Рияд предостерег от введения потолка цен на саудовскую нефть - РИА Новости, 15.03.2023
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01:34 15.03.2023 (обновлено: 10:00 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/neft-1857912712.html
Эр-Рияд предостерег от введения потолка цен на саудовскую нефть
Эр-Рияд предостерег от введения потолка цен на саудовскую нефть - РИА Новости, 15.03.2023
Эр-Рияд предостерег от введения потолка цен на саудовскую нефть
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман предостерег от ограничения цен на поставляемую королевством нефть. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T01:34
2023-03-15T10:00
в мире
цены на нефть
россия
саудовская аравия
евросоюз
опек
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман предостерег от ограничения цен на поставляемую королевством нефть.Как предупредил принц, Эр-Рияд в этом случае сократит добычу черного золота. Он заметил, что "не удивится", если другие страны поступят аналогичным образом.Бен Сальман указал, что политика ценовых потолков усугубляет нестабильность и волатильность рынка, это негативно сказывается на нефтяной отрасли.По эффекту такие действия, как сказал министр, схожи с попытками в США принять закон NOPEC, который позволил бы американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски к членам ОПЕК.С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогое черное золото перевозить и страховать запрещено. Москва в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://ria.ru/20230314/neft-1857901212.html
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в мире, цены на нефть, россия, саудовская аравия, евросоюз, опек
В мире, Цены на нефть, Россия, Саудовская Аравия, Евросоюз, ОПЕК
Эр-Рияд предостерег от введения потолка цен на саудовскую нефть

Глава Минэнерго Саудовской Аравии пригрозил отказом от поставок нефти в случае потолка цен

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман предостерег от ограничения цен на поставляемую королевством нефть.
«
"Если будет введен предел цен на экспорт саудовской нефти, мы не будем продавать нефть любой из стран, которая установит потолок цен на наши поставки", — подчеркнул министр в беседе с журналом Energy Intelligence.
Как предупредил принц, Эр-Рияд в этом случае сократит добычу черного золота. Он заметил, что "не удивится", если другие страны поступят аналогичным образом.
Бен Сальман указал, что политика ценовых потолков усугубляет нестабильность и волатильность рынка, это негативно сказывается на нефтяной отрасли.
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По эффекту такие действия, как сказал министр, схожи с попытками в США принять закон NOPEC, который позволил бы американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски к членам ОПЕК.
С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогое черное золото перевозить и страховать запрещено. Москва в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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