Саудовский министр раскритиковал потолок цен на российскую нефть
Саудовский министр Сальман: потолок цен на нефть из России создает риски для рынка
Морская нефтедобывающая платформа. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Проводимая Западом политика по ограничению цен на российскую нефть создает риски для рынка нефти и добавляет неясности, когда так нужна стабильность, заявил министр энергетики Саудовский Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.
Он сравнил такие действия с предпринимаемыми в США попытками принять закон NOPEC, призванный противодействовать ОПЕК.
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"Закон NOPEC и распространение ценового потолка очень разные вещи, но их потенциальное влияние на рынок нефти одинаково. Такая политика создает новые риски и неопределенность в то время, когда больше всего необходимы ясность и стабильность", - сказал министр в интервью журналу Energy Intelligence.
Подобная политика неизбежно усугубит нестабильность и волатильность рынка, а также негативно повлияет на нефтяную отрасль, подчеркнул бен Сальман.
Решение Евросоюза ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой на шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступили на два месяца позже, с 5 февраля.
Россия также подготовила свои контрсанкции в ответ на нерыночные действия стран Запада. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан ценовой потолок. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля текущего года.