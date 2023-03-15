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Саудовский министр раскритиковал потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 15.03.2023
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00:01 15.03.2023 (обновлено: 01:21 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/neft-1857906457.html
Саудовский министр раскритиковал потолок цен на российскую нефть
Саудовский министр раскритиковал потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 15.03.2023
Саудовский министр раскритиковал потолок цен на российскую нефть
Проводимая Западом политика по ограничению цен на российскую нефть создает риски для рынка нефти и добавляет неясности, когда так нужна стабильность, заявил... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T00:01
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россия
саудовская аравия
сша
цены на нефть
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Проводимая Западом политика по ограничению цен на российскую нефть создает риски для рынка нефти и добавляет неясности, когда так нужна стабильность, заявил министр энергетики Саудовский Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.Он сравнил такие действия с предпринимаемыми в США попытками принять закон NOPEC, призванный противодействовать ОПЕК.Подобная политика неизбежно усугубит нестабильность и волатильность рынка, а также негативно повлияет на нефтяную отрасль, подчеркнул бен Сальман.Решение Евросоюза ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой на шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступили на два месяца позже, с 5 февраля.Россия также подготовила свои контрсанкции в ответ на нерыночные действия стран Запада. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан ценовой потолок. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля текущего года.
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россия, саудовская аравия, сша, цены на нефть
Россия, Саудовская Аравия, США, Цены на нефть
Саудовский министр раскритиковал потолок цен на российскую нефть

Саудовский министр Сальман: потолок цен на нефть из России создает риски для рынка

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМорская нефтедобывающая платформа
Морская нефтедобывающая платформа - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Морская нефтедобывающая платформа. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Проводимая Западом политика по ограничению цен на российскую нефть создает риски для рынка нефти и добавляет неясности, когда так нужна стабильность, заявил министр энергетики Саудовский Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.
Он сравнил такие действия с предпринимаемыми в США попытками принять закон NOPEC, призванный противодействовать ОПЕК.
«
"Закон NOPEC и распространение ценового потолка очень разные вещи, но их потенциальное влияние на рынок нефти одинаково. Такая политика создает новые риски и неопределенность в то время, когда больше всего необходимы ясность и стабильность", - сказал министр в интервью журналу Energy Intelligence.
Подобная политика неизбежно усугубит нестабильность и волатильность рынка, а также негативно повлияет на нефтяную отрасль, подчеркнул бен Сальман.
Решение Евросоюза ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой на шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступили на два месяца позже, с 5 февраля.
Россия также подготовила свои контрсанкции в ответ на нерыночные действия стран Запада. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан ценовой потолок. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля текущего года.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Новак ответил на вопрос об ответных мерах на потолок цен на нефтепродукты
21 февраля, 16:29
 
РоссияСаудовская АравияСШАЦены на нефть
 
 
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