https://ria.ru/20230315/neft-1857906457.html

Саудовский министр раскритиковал потолок цен на российскую нефть

Саудовский министр раскритиковал потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 15.03.2023

Саудовский министр раскритиковал потолок цен на российскую нефть

Проводимая Западом политика по ограничению цен на российскую нефть создает риски для рынка нефти и добавляет неясности, когда так нужна стабильность, заявил... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T00:01

2023-03-15T00:01

2023-03-15T01:21

россия

саудовская аравия

сша

цены на нефть

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Проводимая Западом политика по ограничению цен на российскую нефть создает риски для рынка нефти и добавляет неясности, когда так нужна стабильность, заявил министр энергетики Саудовский Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.Он сравнил такие действия с предпринимаемыми в США попытками принять закон NOPEC, призванный противодействовать ОПЕК.Подобная политика неизбежно усугубит нестабильность и волатильность рынка, а также негативно повлияет на нефтяную отрасль, подчеркнул бен Сальман.Решение Евросоюза ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой на шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступили на два месяца позже, с 5 февраля.Россия также подготовила свои контрсанкции в ответ на нерыночные действия стран Запада. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан ценовой потолок. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля текущего года.

https://ria.ru/20230221/neft-1853485693.html

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саудовская аравия

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россия, саудовская аравия, сша, цены на нефть