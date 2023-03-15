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НАТО пока не станет рассматривать вступление Украины, заявил премьер Латвии - РИА Новости, 15.03.2023
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09:38 15.03.2023 (обновлено: 09:39 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/nato-1857942811.html
НАТО пока не станет рассматривать вступление Украины, заявил премьер Латвии
НАТО пока не станет рассматривать вступление Украины, заявил премьер Латвии - РИА Новости, 15.03.2023
НАТО пока не станет рассматривать вступление Украины, заявил премьер Латвии
НАТО не будет серьезно рассматривать присоединение Украины, пока продолжаются боевые действия, но по их завершению Киев должен вступить в альянс со всеми... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T09:38
2023-03-15T09:39
в мире
украина
киев
латвия
кришьянис кариньш
нато
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. НАТО не будет серьезно рассматривать присоединение Украины, пока продолжаются боевые действия, но по их завершению Киев должен вступить в альянс со всеми подразумеваемыми гарантиями безопасности, заявил премьер Латвии Кришьянис Кариньш. "Конечно, пока продолжаются боевые действия, никто в НАТО не станет всерьез рассматривать присоединение Украины, поскольку это немедленно втянет весь альянс в войну", - заявил Кариньш в письме, опубликованном изданием Financial Times, отметив при этом, что благодаря союзникам Киеву "удастся добиться поставленных целей". По мнению премьера Латвии, после завершения боевых действий "единственным вариантом" для Киева гарантировать, что "Россию можно держать под контролем", является "полное вступление Украины в альянс НАТО вместе со всеми подразумеваемыми гарантиями безопасности".
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в мире, украина, киев, латвия, кришьянис кариньш, нато
В мире, Украина, Киев, Латвия, Кришьянис Кариньш, НАТО
НАТО пока не станет рассматривать вступление Украины, заявил премьер Латвии

Премьер Латвии Кариньш: НАТО не рассмотрит вступление Украины в альянс, пока идут бои

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. НАТО не будет серьезно рассматривать присоединение Украины, пока продолжаются боевые действия, но по их завершению Киев должен вступить в альянс со всеми подразумеваемыми гарантиями безопасности, заявил премьер Латвии Кришьянис Кариньш.
"Конечно, пока продолжаются боевые действия, никто в НАТО не станет всерьез рассматривать присоединение Украины, поскольку это немедленно втянет весь альянс в войну", - заявил Кариньш в письме, опубликованном изданием Financial Times, отметив при этом, что благодаря союзникам Киеву "удастся добиться поставленных целей".
По мнению премьера Латвии, после завершения боевых действий "единственным вариантом" для Киева гарантировать, что "Россию можно держать под контролем", является "полное вступление Украины в альянс НАТО вместе со всеми подразумеваемыми гарантиями безопасности".
Американские танки - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Это безумие". В США рассказали, к чему приведет ввод войск НАТО на Украину
11 марта, 03:25
 
В миреУкраинаКиевЛатвияКришьянис КариньшНАТО
 
 
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