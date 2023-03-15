https://ria.ru/20230315/nato-1857942811.html
НАТО пока не станет рассматривать вступление Украины, заявил премьер Латвии
НАТО пока не станет рассматривать вступление Украины, заявил премьер Латвии - РИА Новости, 15.03.2023
НАТО пока не станет рассматривать вступление Украины, заявил премьер Латвии
НАТО не будет серьезно рассматривать присоединение Украины, пока продолжаются боевые действия, но по их завершению Киев должен вступить в альянс со всеми... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T09:38
2023-03-15T09:38
2023-03-15T09:39
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. НАТО не будет серьезно рассматривать присоединение Украины, пока продолжаются боевые действия, но по их завершению Киев должен вступить в альянс со всеми подразумеваемыми гарантиями безопасности, заявил премьер Латвии Кришьянис Кариньш. "Конечно, пока продолжаются боевые действия, никто в НАТО не станет всерьез рассматривать присоединение Украины, поскольку это немедленно втянет весь альянс в войну", - заявил Кариньш в письме, опубликованном изданием Financial Times, отметив при этом, что благодаря союзникам Киеву "удастся добиться поставленных целей". По мнению премьера Латвии, после завершения боевых действий "единственным вариантом" для Киева гарантировать, что "Россию можно держать под контролем", является "полное вступление Украины в альянс НАТО вместе со всеми подразумеваемыми гарантиями безопасности".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, латвия, кришьянис кариньш, нато
В мире, Украина, Киев, Латвия, Кришьянис Кариньш, НАТО
НАТО пока не станет рассматривать вступление Украины, заявил премьер Латвии
Премьер Латвии Кариньш: НАТО не рассмотрит вступление Украины в альянс, пока идут бои
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
НАТО не будет серьезно рассматривать присоединение Украины, пока продолжаются боевые действия, но по их завершению Киев должен вступить в альянс со всеми подразумеваемыми гарантиями безопасности, заявил
премьер Латвии Кришьянис Кариньш.
"Конечно, пока продолжаются боевые действия, никто в НАТО не станет всерьез рассматривать присоединение Украины, поскольку это немедленно втянет весь альянс в войну", - заявил Кариньш в письме, опубликованном изданием Financial Times, отметив при этом, что благодаря союзникам Киеву "удастся добиться поставленных целей".
По мнению премьера Латвии, после завершения боевых действий "единственным вариантом" для Киева гарантировать, что "Россию можно держать под контролем", является "полное вступление Украины в альянс НАТО вместе со всеми подразумеваемыми гарантиями безопасности".
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