https://ria.ru/20230315/nasdaq-1858169284.html

Биржа NASDAQ проведет делистинг акций "Яндекса" класса А

Биржа NASDAQ проведет делистинг акций "Яндекса" класса А - РИА Новости, 16.03.2023

Биржа NASDAQ проведет делистинг акций "Яндекса" класса А

Биржа NASDAQ решила провести делистинг ценных бумаг ряда фирм, ведущих бизнес в России, включая акции "Яндекса", а также Ozon, HeadHunter, Qiwi и ряда других,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-15T23:31

2023-03-15T23:31

2023-03-16T01:05

экономика

яндекс

nasdaq

россия

украина

московская биржа

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/19/1555251951_131:487:2905:2047_1920x0_80_0_0_897eae6b2ddb748f304054e21bbfa35b.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Биржа NASDAQ решила провести делистинг ценных бумаг ряда фирм, ведущих бизнес в России, включая акции "Яндекса", а также Ozon, HeadHunter, Qiwi и ряда других, говорится в сообщении компании.Биржа также уведомила Ozon о намерении провести принудительный делистинг американских депозитарных акций (ADS). Сейчас в компании изучают процесс обжалования. Там также заверили, что при любом развитии событий решение о делистинге никак не влияет на операционную деятельность и не нарушает финансовую устойчивость фирмы.Кроме того, NASDAQ уведомила о делистинге ценных бумаг компании Qiwi, Headhunter и Cian. Представители биржи уточнили, что это произойдет 24 марта.Уточняется, что "Яндекс" получил уведомление сегодня и в ближайшее время планирует обжаловать это решение. В компании также уточнили, что возможный делистинг не повлияет на ее операционную деятельность, все сервисы будут работать как раньше. Вне зависимости от финального решения NASDAQ ценные бумаги "Яндекса" продолжат торговаться на Московской бирже.

https://ria.ru/20230227/yandeks-1854481886.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, яндекс, nasdaq, россия, украина, московская биржа, технологии, в мире