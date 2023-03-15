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Биржа NASDAQ проведет делистинг акций "Яндекса" класса А - РИА Новости, 16.03.2023
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23:31 15.03.2023 (обновлено: 01:05 16.03.2023)
https://ria.ru/20230315/nasdaq-1858169284.html
Биржа NASDAQ проведет делистинг акций "Яндекса" класса А
Биржа NASDAQ проведет делистинг акций "Яндекса" класса А - РИА Новости, 16.03.2023
Биржа NASDAQ проведет делистинг акций "Яндекса" класса А
Биржа NASDAQ решила провести делистинг ценных бумаг ряда фирм, ведущих бизнес в России, включая акции "Яндекса", а также Ozon, HeadHunter, Qiwi и ряда других,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-15T23:31
2023-03-16T01:05
экономика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Биржа NASDAQ решила провести делистинг ценных бумаг ряда фирм, ведущих бизнес в России, включая акции "Яндекса", а также Ozon, HeadHunter, Qiwi и ряда других, говорится в сообщении компании.Биржа также уведомила Ozon о намерении провести принудительный делистинг американских депозитарных акций (ADS). Сейчас в компании изучают процесс обжалования. Там также заверили, что при любом развитии событий решение о делистинге никак не влияет на операционную деятельность и не нарушает финансовую устойчивость фирмы.Кроме того, NASDAQ уведомила о делистинге ценных бумаг компании Qiwi, Headhunter и Cian. Представители биржи уточнили, что это произойдет 24 марта.Уточняется, что "Яндекс" получил уведомление сегодня и в ближайшее время планирует обжаловать это решение. В компании также уточнили, что возможный делистинг не повлияет на ее операционную деятельность, все сервисы будут работать как раньше. Вне зависимости от финального решения NASDAQ ценные бумаги "Яндекса" продолжат торговаться на Московской бирже.
https://ria.ru/20230227/yandeks-1854481886.html
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экономика, яндекс, nasdaq, россия, украина, московская биржа, технологии, в мире
Экономика, Яндекс, Nasdaq, Россия, Украина, Московская биржа, Технологии, В мире
Биржа NASDAQ проведет делистинг акций "Яндекса" класса А

NASDAQ проведет делистинг акций "Яндекса", Ozon, Qiwi и HeadHunter из-за бизнеса в России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Биржа NASDAQ решила провести делистинг ценных бумаг ряда фирм, ведущих бизнес в России, включая акции "Яндекса", а также Ozon, HeadHunter, Qiwi и ряда других, говорится в сообщении компании.
«

"Биржа NASDAQ приняла решение провести делистинг ценных бумаг ряда компаний, ведущих бизнес в России, включая акции Яндекса класса А", — говорится в заявлении.

Биржа также уведомила Ozon о намерении провести принудительный делистинг американских депозитарных акций (ADS). Сейчас в компании изучают процесс обжалования. Там также заверили, что при любом развитии событий решение о делистинге никак не влияет на операционную деятельность и не нарушает финансовую устойчивость фирмы.
Кроме того, NASDAQ уведомила о делистинге ценных бумаг компании Qiwi, Headhunter и Cian. Представители биржи уточнили, что это произойдет 24 марта.
Уточняется, что "Яндекс" получил уведомление сегодня и в ближайшее время планирует обжаловать это решение. В компании также уточнили, что возможный делистинг не повлияет на ее операционную деятельность, все сервисы будут работать как раньше. Вне зависимости от финального решения NASDAQ ценные бумаги "Яндекса" продолжат торговаться на Московской бирже.
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