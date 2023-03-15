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Швейцария выявила почти сто нарушений санкций, введенных против России - РИА Новости, 15.03.2023
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12:13 15.03.2023 (обновлено: 14:30 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/narusheniya-1857992374.html
Швейцария выявила почти сто нарушений санкций, введенных против России
Швейцария выявила почти сто нарушений санкций, введенных против России - РИА Новости, 15.03.2023
Швейцария выявила почти сто нарушений санкций, введенных против России
Более 20 дел было заведено в Швейцарии в связи с нарушением санкционных ограничений, введенных властями страны против России и Белоруссии из-за событий на... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:13
2023-03-15T14:30
швейцария
россия
белоруссия
экономика
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ЦЮРИХ, 15 мар - РИА Новости. Более 20 дел было заведено в Швейцарии в связи с нарушением санкционных ограничений, введенных властями страны против России и Белоруссии из-за событий на Украине, заявили РИА Новости в швейцарском Государственном секретариате по экономике (SECO).По данным ведомства, швейцарское Федеральное управление таможенной и пограничной безопасности сообщило SECO о почти 100 подозрительных случаях возможного нарушения санкций. Большинство из них связаны с санкционными товарами, например, предметами роскоши или товарами, экономически важными для России.Сообщается, что в результате было возбуждено 23 уголовных дела о нарушении санкций против РФ и Белоруссии, которые были введены Швейцарией в действие постановлениями от 4 и 16 марта 2022 года соответственно."Двадцать одно уголовное производство в связи с постановлением по России, 2 уголовных производства – по Белоруссии", - сообщили в ведомстве.По состоянию на 1 марта девять уголовных дел были прекращены, по итогам расследования еще одного было вынесено уведомление о штрафе.Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов).
https://ria.ru/20230311/sanktsii-1857161118.html
https://ria.ru/20230307/sanktsii-1856269312.html
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швейцария, россия, белоруссия, экономика
Швейцария, Россия, Белоруссия, Экономика
Швейцария выявила почти сто нарушений санкций, введенных против России

Власти Швейцарии выявили почти сто нарушений санкций, введенных против России и Белоруссии

© РИА Новости / Александр ВильфБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Берн. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 15 мар - РИА Новости. Более 20 дел было заведено в Швейцарии в связи с нарушением санкционных ограничений, введенных властями страны против России и Белоруссии из-за событий на Украине, заявили РИА Новости в швейцарском Государственном секретариате по экономике (SECO).
По данным ведомства, швейцарское Федеральное управление таможенной и пограничной безопасности сообщило SECO о почти 100 подозрительных случаях возможного нарушения санкций. Большинство из них связаны с санкционными товарами, например, предметами роскоши или товарами, экономически важными для России.
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Сообщается, что в результате было возбуждено 23 уголовных дела о нарушении санкций против РФ и Белоруссии, которые были введены Швейцарией в действие постановлениями от 4 и 16 марта 2022 года соответственно.
"Двадцать одно уголовное производство в связи с постановлением по России, 2 уголовных производства – по Белоруссии", - сообщили в ведомстве.
По состоянию на 1 марта девять уголовных дел были прекращены, по итогам расследования еще одного было вынесено уведомление о штрафе.
Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов).
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