https://ria.ru/20230315/naled-1858091930.html

Челябинский чиновник сложил полномочия после гибели ребенка из-за наледи

Челябинский чиновник сложил полномочия после гибели ребенка из-за наледи - РИА Новости, 15.03.2023

Челябинский чиновник сложил полномочия после гибели ребенка из-за наледи

Глава Нагайбакского района Челябинской области Иван Сурменев подал заявление о сложении полномочий после того, как в муниципалитете из-за падения льда со здания РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:02

2023-03-15T17:02

2023-03-15T17:08

происшествия

жкх

россия

нагайбакский район

челябинская область

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар – РИА Новости. Глава Нагайбакского района Челябинской области Иван Сурменев подал заявление о сложении полномочий после того, как в муниципалитете из-за падения льда со здания погиб ребенок, сообщил губернатор Алексей Текслер. Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, 10 марта со здания ФОКа в поселке Фершампенуаз на 12-летнего мальчика упала наледь, в результате ребенок скончался. По данному факту СУСК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Как отметил Текслер, ранее от жителей района поступало много жалоб на неубранный снег, неоднократно этот вопрос поднимался и на совещаниях, давались поручения. "Сегодня на областном совещании с главами муниципалитетов обсуждали своевременную уборку крыш зданий и не только от снега и льда. Естественно, высказался и по трагедии в Нагайбакском районе… Отмечу, что после областного совещания глава Нагайбакского района подал заявление о сложении полномочий", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы правительстве региона, Текслер на совещании еще раз поручил главам территорий, руководителям предприятий, организаций и УК контролировать работу по очистке крыш от снега и льда, своевременно чистить дороги, тротуары и дворы.

https://ria.ru/20230315/rebenok-1858088581.html

россия

нагайбакский район

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, жкх, россия, нагайбакский район, челябинская область, алексей текслер