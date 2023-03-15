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Челябинский чиновник сложил полномочия после гибели ребенка из-за наледи - РИА Новости, 15.03.2023
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17:02 15.03.2023 (обновлено: 17:08 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/naled-1858091930.html
Челябинский чиновник сложил полномочия после гибели ребенка из-за наледи
Челябинский чиновник сложил полномочия после гибели ребенка из-за наледи - РИА Новости, 15.03.2023
Челябинский чиновник сложил полномочия после гибели ребенка из-за наледи
Глава Нагайбакского района Челябинской области Иван Сурменев подал заявление о сложении полномочий после того, как в муниципалитете из-за падения льда со здания РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:02
2023-03-15T17:08
происшествия
жкх
россия
нагайбакский район
челябинская область
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар – РИА Новости. Глава Нагайбакского района Челябинской области Иван Сурменев подал заявление о сложении полномочий после того, как в муниципалитете из-за падения льда со здания погиб ребенок, сообщил губернатор Алексей Текслер. Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, 10 марта со здания ФОКа в поселке Фершампенуаз на 12-летнего мальчика упала наледь, в результате ребенок скончался. По данному факту СУСК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Как отметил Текслер, ранее от жителей района поступало много жалоб на неубранный снег, неоднократно этот вопрос поднимался и на совещаниях, давались поручения. "Сегодня на областном совещании с главами муниципалитетов обсуждали своевременную уборку крыш зданий и не только от снега и льда. Естественно, высказался и по трагедии в Нагайбакском районе… Отмечу, что после областного совещания глава Нагайбакского района подал заявление о сложении полномочий", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы правительстве региона, Текслер на совещании еще раз поручил главам территорий, руководителям предприятий, организаций и УК контролировать работу по очистке крыш от снега и льда, своевременно чистить дороги, тротуары и дворы.
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россия
нагайбакский район
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происшествия, жкх, россия, нагайбакский район, челябинская область, алексей текслер
Происшествия, ЖКХ, Россия, Нагайбакский район, Челябинская область, Алексей Текслер
Челябинский чиновник сложил полномочия после гибели ребенка из-за наледи

Глава челябинского района Сурменев сложил полномочия после гибели ребенка из-за наледи

© Фото : Администрация Нагайбакского муниципального районГлава Нагайбакского района Челябинской области Иван Сурменев
Глава Нагайбакского района Челябинской области Иван Сурменев - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : Администрация Нагайбакского муниципального район
Глава Нагайбакского района Челябинской области Иван Сурменев. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар – РИА Новости. Глава Нагайбакского района Челябинской области Иван Сурменев подал заявление о сложении полномочий после того, как в муниципалитете из-за падения льда со здания погиб ребенок, сообщил губернатор Алексей Текслер.
Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, 10 марта со здания ФОКа в поселке Фершампенуаз на 12-летнего мальчика упала наледь, в результате ребенок скончался. По данному факту СУСК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
© Фото : Прокуратура Челябинской областиПодросток скончался в результате падения льда на со здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в п.Фершампенуаз
Подросток скончался в результате падения льда на со здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в п. Фершампенуаз
Подросток скончался в результате падения льда на со здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в п.Фершампенуаз
© Фото : Прокуратура Челябинской области
1 из 2
© Фото : Прокуратура Челябинской областиПодросток скончался в результате падения льда на со здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в п.Фершампенуаз
Подросток скончался в результате падения льда на со здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в п. Фершампенуаз
Подросток скончался в результате падения льда на со здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в п.Фершампенуаз
© Фото : Прокуратура Челябинской области
2 из 2
Подросток скончался в результате падения льда на со здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в п.Фершампенуаз
© Фото : Прокуратура Челябинской области
1 из 2
Подросток скончался в результате падения льда на со здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в п.Фершампенуаз
© Фото : Прокуратура Челябинской области
2 из 2
Как отметил Текслер, ранее от жителей района поступало много жалоб на неубранный снег, неоднократно этот вопрос поднимался и на совещаниях, давались поручения.
"Сегодня на областном совещании с главами муниципалитетов обсуждали своевременную уборку крыш зданий и не только от снега и льда. Естественно, высказался и по трагедии в Нагайбакском районе… Отмечу, что после областного совещания глава Нагайбакского района подал заявление о сложении полномочий", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы правительстве региона, Текслер на совещании еще раз поручил главам территорий, руководителям предприятий, организаций и УК контролировать работу по очистке крыш от снега и льда, своевременно чистить дороги, тротуары и дворы.
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В Кинешме при падении наледи с крыши пострадал десятимесячный ребенок
Вчера, 16:52
 
ПроисшествияЖКХРоссияНагайбакский районЧелябинская областьАлексей Текслер
 
 
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