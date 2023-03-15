Челябинский чиновник сложил полномочия после гибели ребенка из-за наледи
Глава челябинского района Сурменев сложил полномочия после гибели ребенка из-за наледи
© Фото : Администрация Нагайбакского муниципального районГлава Нагайбакского района Челябинской области Иван Сурменев
© Фото : Администрация Нагайбакского муниципального район
Глава Нагайбакского района Челябинской области Иван Сурменев. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар – РИА Новости. Глава Нагайбакского района Челябинской области Иван Сурменев подал заявление о сложении полномочий после того, как в муниципалитете из-за падения льда со здания погиб ребенок, сообщил губернатор Алексей Текслер.
Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, 10 марта со здания ФОКа в поселке Фершампенуаз на 12-летнего мальчика упала наледь, в результате ребенок скончался. По данному факту СУСК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
© Фото : Прокуратура Челябинской областиПодросток скончался в результате падения льда на со здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в п.Фершампенуаз
Подросток скончался в результате падения льда на со здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в п.Фершампенуаз
© Фото : Прокуратура Челябинской области
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© Фото : Прокуратура Челябинской областиПодросток скончался в результате падения льда на со здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в п.Фершампенуаз
Подросток скончался в результате падения льда на со здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в п.Фершампенуаз
© Фото : Прокуратура Челябинской области
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Подросток скончался в результате падения льда на со здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в п.Фершампенуаз
© Фото : Прокуратура Челябинской области
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Подросток скончался в результате падения льда на со здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в п.Фершампенуаз
© Фото : Прокуратура Челябинской области
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Как отметил Текслер, ранее от жителей района поступало много жалоб на неубранный снег, неоднократно этот вопрос поднимался и на совещаниях, давались поручения.
"Сегодня на областном совещании с главами муниципалитетов обсуждали своевременную уборку крыш зданий и не только от снега и льда. Естественно, высказался и по трагедии в Нагайбакском районе… Отмечу, что после областного совещания глава Нагайбакского района подал заявление о сложении полномочий", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы правительстве региона, Текслер на совещании еще раз поручил главам территорий, руководителям предприятий, организаций и УК контролировать работу по очистке крыш от снега и льда, своевременно чистить дороги, тротуары и дворы.