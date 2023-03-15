https://ria.ru/20230315/nadzor-1858042459.html

Генпрокуратура ввела особый режим надзора в "оборонке"

Генпрокуратура ввела особый режим надзора в "оборонке" - РИА Новости, 15.03.2023

Генпрокуратура ввела особый режим надзора в "оборонке"

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил территориальным и военным прокурорам ввести особый порядок надзора на предприятиях оборонной промышленности для... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:45

2023-03-15T14:45

2023-03-15T14:46

безопасность

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

россия

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил территориальным и военным прокурорам ввести особый порядок надзора на предприятиях оборонной промышленности для содействия в выполнении гособоронзаказа, передает корреспондент РИА Новости. "В прошлом году по моему указанию территориальными и военными прокурорами введен особый порядок осуществления надзора на предприятиях оборонной промышленности. Он предусматривает, с одной стороны, всемерное содействие в выполнении гособоронзаказа, помощь в формировании эффективной системы кооперации и импортозамещения, с другой, оперативное реагирование на факты срыва сроков выпуска продукции, другие проявления недисциплинированности", - сказал Краснов в среду на расширенной коллегии Генпрокуратуры. По его словам, особый порядок позволяет из первых рук получать объективную информацию о возникающих проблемах при поставках наиболее востребованной продукции и решать их "без проволочек и перекладывания ответственности".

https://ria.ru/20230315/gosoboronzakaz-1858038334.html

россия

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Наталья Макарова

безопасность, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)