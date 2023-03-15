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Генпрокуратура ввела особый режим надзора в "оборонке" - РИА Новости, 15.03.2023
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14:45 15.03.2023 (обновлено: 14:46 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/nadzor-1858042459.html
Генпрокуратура ввела особый режим надзора в "оборонке"
Генпрокуратура ввела особый режим надзора в "оборонке" - РИА Новости, 15.03.2023
Генпрокуратура ввела особый режим надзора в "оборонке"
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил территориальным и военным прокурорам ввести особый порядок надзора на предприятиях оборонной промышленности для... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:45
2023-03-15T14:46
безопасность
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил территориальным и военным прокурорам ввести особый порядок надзора на предприятиях оборонной промышленности для содействия в выполнении гособоронзаказа, передает корреспондент РИА Новости. "В прошлом году по моему указанию территориальными и военными прокурорами введен особый порядок осуществления надзора на предприятиях оборонной промышленности. Он предусматривает, с одной стороны, всемерное содействие в выполнении гособоронзаказа, помощь в формировании эффективной системы кооперации и импортозамещения, с другой, оперативное реагирование на факты срыва сроков выпуска продукции, другие проявления недисциплинированности", - сказал Краснов в среду на расширенной коллегии Генпрокуратуры. По его словам, особый порядок позволяет из первых рук получать объективную информацию о возникающих проблемах при поставках наиболее востребованной продукции и решать их "без проволочек и перекладывания ответственности".
https://ria.ru/20230315/gosoboronzakaz-1858038334.html
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безопасность, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Безопасность, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Генпрокуратура ввела особый режим надзора в "оборонке"

Генпрокурор Краснов поручил ввести особый режим прокурорского надзора на предприятиях ОПК

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил территориальным и военным прокурорам ввести особый порядок надзора на предприятиях оборонной промышленности для содействия в выполнении гособоронзаказа, передает корреспондент РИА Новости.
"В прошлом году по моему указанию территориальными и военными прокурорами введен особый порядок осуществления надзора на предприятиях оборонной промышленности. Он предусматривает, с одной стороны, всемерное содействие в выполнении гособоронзаказа, помощь в формировании эффективной системы кооперации и импортозамещения, с другой, оперативное реагирование на факты срыва сроков выпуска продукции, другие проявления недисциплинированности", - сказал Краснов в среду на расширенной коллегии Генпрокуратуры.
По его словам, особый порядок позволяет из первых рук получать объективную информацию о возникающих проблемах при поставках наиболее востребованной продукции и решать их "без проволочек и перекладывания ответственности".
Путин о надзоре в сфере оборонно-промышленного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Путин призвал прокуроров следить за реализацией гособоронзаказа
Вчера, 14:35
 
БезопасностьИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФРоссияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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