https://ria.ru/20230315/mq-9-1858117216.html

Бывший командующий Черноморским флотом указал на риск при поднятии MQ-9

Бывший командующий Черноморским флотом указал на риск при поднятии MQ-9 - РИА Новости, 15.03.2023

Бывший командующий Черноморским флотом указал на риск при поднятии MQ-9

Подводные силы ВМФ России способны поднять упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 Reaper, однако безопасность этой операции должна быть обеспечена... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:24

2023-03-15T18:24

2023-03-15T18:24

черное море

россия

владимир комоедов

вооруженные силы сша

су-27

николай патрушев

украина

в мире

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Подводные силы ВМФ России способны поднять упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 Reaper, однако безопасность этой операции должна быть обеспечена с учетом риска удара со стороны Украины, заявил РИА Новости командующий Черноморским флотом РФ (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов. Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия будет пытаться достать остатки упавшего накануне в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper. "Мы способны его достать. Другое дело, что для водолазов это глубоковато, но при помощи техники: манипуляторов и беспилотных подводных аппаратов - мы сможем это сделать. Однако надо иметь в виду, что как только подобная экспедиция начнет работу, сразу возникнет угроза удара со стороны Украины, в том числе при помощи подводных диверсантов и беспилотников, поэтому надо обеспечить охрану данной миссии", - сказал Комоедов. По его словам, нужно все тщательно спланировать: средства подъема, разведку, силы охраны и обороны. Адмирал напомнил, что после трагедии с "Курском" на ВМФ РФ поступили зарубежные образцы техники, в том числе манипуляторы "Веном", "Тайгер", "Пантера-ПРО" и другие, способные работать на глубинах до 1000 метров и более. Как сообщало Минобороны России, накануне утром американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем, где в период СВО установлен временный режим использования воздушного пространства. По данным министерства, БПЛА летел в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отмечали в Минобороны. Российские истребители, по заявлению военного ведомства, не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования. Между тем европейское командование ВС США утверждает, что российский самолет Су-27 якобы столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.

https://ria.ru/20230315/bpla-1858095712.html

https://ria.ru/20230315/ssha-1858085871.html

черное море

россия

украина

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черное море, россия, владимир комоедов, вооруженные силы сша, су-27, николай патрушев, украина, в мире, вмф рф