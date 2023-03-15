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В Москве ограбили Спасо-Андроников монастырь - РИА Новости, 15.03.2023
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Религия
 
14:45 15.03.2023 (обновлено: 17:50 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/monastyr-1858041927.html
В Москве ограбили Спасо-Андроников монастырь
В Москве ограбили Спасо-Андроников монастырь - РИА Новости, 15.03.2023
В Москве ограбили Спасо-Андроников монастырь
Ограбление на подворье патриарха Московского и всея Руси храмов Спасо-Андроникова монастыря в Москве произошло около полуночи, сообщил РИА Новости настоятель... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:45
2023-03-15T17:50
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ограбление на подворье патриарха Московского и всея Руси храмов Спасо-Андроникова монастыря в Москве произошло около полуночи, сообщил РИА Новости настоятель подворья архимандрит Дионисий (Колесник).Ранее СМИ сообщили, что злоумышленники ограбили Спасо-Андроников монастырь, похитив два мешка с церковной утварью и три потолочных светильника."(Ограбление произошло – ред.) около полуночи", – сообщил собеседник агентства.В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что в понедельник в полицию поступило сообщение "о краже в организации, расположенной в Андроньевском проезде". По данным осведомленного источника агентства, кража произошла в одном из зданий Спасо-Андроникова монастыря.Как в свою очередь уточнил агентству осведомленный источник, кража произошла в отдельно стоящем здании Спасо-Андроникова монастыря. Там, по его информации, был своего рода склад.
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В Москве ограбили Спасо-Андроников монастырь

Настоятель Спасо-Андроникова монастыря Дионисий: ограбление произошло около полуночи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на Спасо-Андроников монастырь в Москве
Вид на Спасо-Андроников монастырь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на Спасо-Андроников монастырь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ограбление на подворье патриарха Московского и всея Руси храмов Спасо-Андроникова монастыря в Москве произошло около полуночи, сообщил РИА Новости настоятель подворья архимандрит Дионисий (Колесник).
Ранее СМИ сообщили, что злоумышленники ограбили Спасо-Андроников монастырь, похитив два мешка с церковной утварью и три потолочных светильника.
"(Ограбление произошло – ред.) около полуночи", – сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что в понедельник в полицию поступило сообщение "о краже в организации, расположенной в Андроньевском проезде". По данным осведомленного источника агентства, кража произошла в одном из зданий Спасо-Андроникова монастыря.
Как в свою очередь уточнил агентству осведомленный источник, кража произошла в отдельно стоящем здании Спасо-Андроникова монастыря. Там, по его информации, был своего рода склад.
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