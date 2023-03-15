https://ria.ru/20230315/monastyr-1858041927.html

В Москве ограбили Спасо-Андроников монастырь

В Москве ограбили Спасо-Андроников монастырь - РИА Новости, 15.03.2023

В Москве ограбили Спасо-Андроников монастырь

Ограбление на подворье патриарха Московского и всея Руси храмов Спасо-Андроникова монастыря в Москве произошло около полуночи, сообщил РИА Новости настоятель... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:45

2023-03-15T14:45

2023-03-15T17:50

религия

религия

москва

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ограбление на подворье патриарха Московского и всея Руси храмов Спасо-Андроникова монастыря в Москве произошло около полуночи, сообщил РИА Новости настоятель подворья архимандрит Дионисий (Колесник).Ранее СМИ сообщили, что злоумышленники ограбили Спасо-Андроников монастырь, похитив два мешка с церковной утварью и три потолочных светильника."(Ограбление произошло – ред.) около полуночи", – сообщил собеседник агентства.В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что в понедельник в полицию поступило сообщение "о краже в организации, расположенной в Андроньевском проезде". По данным осведомленного источника агентства, кража произошла в одном из зданий Спасо-Андроникова монастыря.Как в свою очередь уточнил агентству осведомленный источник, кража произошла в отдельно стоящем здании Спасо-Андроникова монастыря. Там, по его информации, был своего рода склад.

https://ria.ru/20230314/muftiy-1857768485.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, москва, происшествия