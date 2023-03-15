https://ria.ru/20230315/molot-1858134874.html

В ФРГ оштрафовали фирму за поставку молота для возведения Крымского моста

В ФРГ оштрафовали фирму за поставку молота для возведения Крымского моста - РИА Новости, 15.03.2023

В ФРГ оштрафовали фирму за поставку молота для возведения Крымского моста

В Германии судебным решением предписали предприятию из Шлезвиг-Гольштейна выплатить штраф размером в 1,3 млн евро за поставку РФ собственной продукции -... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T19:27

2023-03-15T19:27

2023-03-15T21:48

экономика

шлезвиг-гольштейн

россия

керченский пролив

крымский мост

в мире

германия

санкции

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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. В Германии судебным решением предписали предприятию из Шлезвиг-Гольштейна выплатить штраф размером в 1,3 млн евро за поставку РФ собственной продукции - гидравлического молота, который впоследствии был использован при постройке Крымского моста, сообщает издание Stern со ссылкой на прокуратуру в немецком Киле. По данным Stern, речь идёт о гидравлическом молоте, который компания поставила РФ в период между 2016 и 2017 годами якобы в обход санкций и который был использован при постройке Крымского моста. По решению суда, представитель данной компании будет должен выплатить государству 18 тысяч евро, также будет наложен штраф на компанию в размере цены на упомянутый гидравлический молот - 1,3 миллиона евро, сообщается далее. Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года строительство моста через Керченский пролив стало необходимостью, так как основной транспортной артерией, связывающей Крым с материковой Россией, была только паромная переправа через Керченский пролив. Работы по возведению моста стартовали в феврале 2016 и полностью закончены в 2019 году.

https://ria.ru/20230310/most-1856916744.html

шлезвиг-гольштейн

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керченский пролив

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, шлезвиг-гольштейн, россия, керченский пролив, крымский мост, в мире, германия, санкции, санкции в отношении россии, республика крым