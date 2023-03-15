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В ФРГ оштрафовали фирму за поставку молота для возведения Крымского моста - РИА Новости, 15.03.2023
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19:27 15.03.2023 (обновлено: 21:48 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/molot-1858134874.html
В ФРГ оштрафовали фирму за поставку молота для возведения Крымского моста
В ФРГ оштрафовали фирму за поставку молота для возведения Крымского моста - РИА Новости, 15.03.2023
В ФРГ оштрафовали фирму за поставку молота для возведения Крымского моста
В Германии судебным решением предписали предприятию из Шлезвиг-Гольштейна выплатить штраф размером в 1,3 млн евро за поставку РФ собственной продукции -... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:27
2023-03-15T21:48
экономика
шлезвиг-гольштейн
россия
керченский пролив
крымский мост
в мире
германия
санкции
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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. В Германии судебным решением предписали предприятию из Шлезвиг-Гольштейна выплатить штраф размером в 1,3 млн евро за поставку РФ собственной продукции - гидравлического молота, который впоследствии был использован при постройке Крымского моста, сообщает издание Stern со ссылкой на прокуратуру в немецком Киле. По данным Stern, речь идёт о гидравлическом молоте, который компания поставила РФ в период между 2016 и 2017 годами якобы в обход санкций и который был использован при постройке Крымского моста. По решению суда, представитель данной компании будет должен выплатить государству 18 тысяч евро, также будет наложен штраф на компанию в размере цены на упомянутый гидравлический молот - 1,3 миллиона евро, сообщается далее. Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года строительство моста через Керченский пролив стало необходимостью, так как основной транспортной артерией, связывающей Крым с материковой Россией, была только паромная переправа через Керченский пролив. Работы по возведению моста стартовали в феврале 2016 и полностью закончены в 2019 году.
https://ria.ru/20230310/most-1856916744.html
шлезвиг-гольштейн
россия
керченский пролив
германия
республика крым
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экономика, шлезвиг-гольштейн, россия, керченский пролив, крымский мост, в мире, германия, санкции, санкции в отношении россии, республика крым
Экономика, Шлезвиг-Гольштейн, Россия, Керченский пролив, Крымский мост, В мире, Германия, Санкции, Санкции в отношении России, Республика Крым
В ФРГ оштрафовали фирму за поставку молота для возведения Крымского моста

Фирму в ФРГ оштрафовали на 1,3 миллиона евро за поставку гидромолота для Крымского моста

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабочие на строительстве Крымского моста через Керченский пролив со стороны Тамани
Рабочие на строительстве Крымского моста через Керченский пролив со стороны Тамани - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Рабочие на строительстве Крымского моста через Керченский пролив со стороны Тамани. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. В Германии судебным решением предписали предприятию из Шлезвиг-Гольштейна выплатить штраф размером в 1,3 млн евро за поставку РФ собственной продукции - гидравлического молота, который впоследствии был использован при постройке Крымского моста, сообщает издание Stern со ссылкой на прокуратуру в немецком Киле.
«
"Окружной суд Киля наложил штраф на лицо, представляющее компанию в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн за нарушение санкций против России", - пишет издание.
По данным Stern, речь идёт о гидравлическом молоте, который компания поставила РФ в период между 2016 и 2017 годами якобы в обход санкций и который был использован при постройке Крымского моста.
По решению суда, представитель данной компании будет должен выплатить государству 18 тысяч евро, также будет наложен штраф на компанию в размере цены на упомянутый гидравлический молот - 1,3 миллиона евро, сообщается далее.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года строительство моста через Керченский пролив стало необходимостью, так как основной транспортной артерией, связывающей Крым с материковой Россией, была только паромная переправа через Керченский пролив. Работы по возведению моста стартовали в феврале 2016 и полностью закончены в 2019 году.
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ЭкономикаШлезвиг-ГольштейнРоссияКерченский проливКрымский мостВ миреГерманияСанкцииСанкции в отношении РоссииРеспублика Крым
 
 
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