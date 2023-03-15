https://ria.ru/20230315/mobilizatsiya-1858022920.html

В Кремле ответили на вопрос о новой волне частичной мобилизации

В Кремле ответили на вопрос о новой волне частичной мобилизации - РИА Новости, 15.03.2023

В Кремле ответили на вопрос о новой волне частичной мобилизации

Никаких обсуждений насчет новой волны частичной мобилизации в Кремле не ведется, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:47

2023-03-15T13:47

2023-03-15T13:56

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

дмитрий песков

воронежская область

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Никаких обсуждений насчет новой волны частичной мобилизации в Кремле не ведется, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее власти Воронежской области объяснили актуализацией базы данных вручение повесток в военкоматы жителям региона."Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется, что касается обновления базы данных и уточнений, это постоянная работа, по всем деталям нужно обращаться непосредственно в военкоматы, в министерство обороны за разъяснением", - ответил Песков на вопрос, возможна ли новая волна частичной мобилизации.

https://ria.ru/20230308/mobilizatsiya-1856643174.html

воронежская область

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частичная мобилизация в россии, дмитрий песков, воронежская область, россия