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Московская полиция не допустила ЧП в период частичной мобилизации - РИА Новости, 15.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:00 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/mobilizatsiya-1857986463.html
Московская полиция не допустила ЧП в период частичной мобилизации
Московская полиция не допустила ЧП в период частичной мобилизации - РИА Новости, 15.03.2023
Московская полиция не допустила ЧП в период частичной мобилизации
Московская полиция при проведении частичной мобилизации в РФ, в частности, помогала охранять военкоматы и сборные пункты, чрезвычайных происшествий допущено не... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:00
2023-03-15T12:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
олег баранов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Московская полиция при проведении частичной мобилизации в РФ, в частности, помогала охранять военкоматы и сборные пункты, чрезвычайных происшествий допущено не было, сообщил в среду начальник столичной полиции Олег Баранов. По его словам, в период проведения частичной мобилизации в РФ московская полиция помогала охранять военкоматы и сборные пункты. Кроме того, было оказано содействие в оповещении мобилизованных граждан, а также в сопровождении колонн с автобусами к местам несения службы. "В результате проведенных мероприятий задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении частичной мобилизации выполнены в полном объеме. Чрезвычайных происшествий не допущено", - сказал Баранов на заседании Мосгордумы.
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безопасность, россия, олег баранов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Олег Баранов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Москва, Частичная мобилизация в России
Московская полиция не допустила ЧП в период частичной мобилизации

Начальник ГУМВД по Москве Баранов: полиция не допустила ЧП в период частичной мобилизации

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРодственники прощаются с мужчинами, призванными на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, в Москве
Родственники прощаются с мужчинами, призванными на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Родственники прощаются с мужчинами, призванными на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Московская полиция при проведении частичной мобилизации в РФ, в частности, помогала охранять военкоматы и сборные пункты, чрезвычайных происшествий допущено не было, сообщил в среду начальник столичной полиции Олег Баранов.
По его словам, в период проведения частичной мобилизации в РФ московская полиция помогала охранять военкоматы и сборные пункты. Кроме того, было оказано содействие в оповещении мобилизованных граждан, а также в сопровождении колонн с автобусами к местам несения службы.
"В результате проведенных мероприятий задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении частичной мобилизации выполнены в полном объеме. Чрезвычайных происшествий не допущено", - сказал Баранов на заседании Мосгордумы.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияОлег БарановМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваЧастичная мобилизация в России
 
 
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