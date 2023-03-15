https://ria.ru/20230315/mobilizatsiya-1857986463.html

Московская полиция не допустила ЧП в период частичной мобилизации

Московская полиция не допустила ЧП в период частичной мобилизации - РИА Новости, 15.03.2023

Московская полиция не допустила ЧП в период частичной мобилизации

Московская полиция при проведении частичной мобилизации в РФ, в частности, помогала охранять военкоматы и сборные пункты, чрезвычайных происшествий допущено не... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:00

2023-03-15T12:00

2023-03-15T12:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

олег баранов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Московская полиция при проведении частичной мобилизации в РФ, в частности, помогала охранять военкоматы и сборные пункты, чрезвычайных происшествий допущено не было, сообщил в среду начальник столичной полиции Олег Баранов. По его словам, в период проведения частичной мобилизации в РФ московская полиция помогала охранять военкоматы и сборные пункты. Кроме того, было оказано содействие в оповещении мобилизованных граждан, а также в сопровождении колонн с автобусами к местам несения службы. "В результате проведенных мероприятий задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении частичной мобилизации выполнены в полном объеме. Чрезвычайных происшествий не допущено", - сказал Баранов на заседании Мосгордумы.

https://ria.ru/20230310/mobilizatsiya-1857146210.html

россия

москва

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Кирилл Волков

безопасность, россия, олег баранов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, частичная мобилизация в россии