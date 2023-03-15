https://ria.ru/20230315/mladenets-1858090349.html
В Сочи задержали отца младенца, который умер от истощения
В Сочи задержали отца младенца, который умер от истощения - РИА Новости, 15.03.2023
В Сочи задержали отца младенца, который умер от истощения
Правоохранительные органы задержали отца младенца, который умер от истощения в Сочи, за административное правонарушение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:58
2023-03-15T16:58
2023-03-15T16:58
происшествия
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали отца младенца, который умер от истощения в Сочи, за административное правонарушение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. "Да, действительно, на 10 суток за административное правонарушение", - прокомментировали в ведомстве задержание отца погибшего младенца. В сети также появились сообщения, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи, его якобы задержали за неповиновение сотрудникам полиции, РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации. Ранее в Сочи было возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья. Родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, однако он скончался по пути в медучреждение. Как уточнили РИА Новости в краевом СУСКР, эксперты на данный момент устанавливают причину смерти, проводится судебная медицинская экспертиза.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи задержали отца младенца, который умер от истощения
В Сочи на десять суток задержали отца младенца, который умер от истощения
КРАСНОДАР, 15 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали отца младенца, который умер от истощения в Сочи, за административное правонарушение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Да, действительно, на 10 суток за административное правонарушение", - прокомментировали в ведомстве задержание отца погибшего младенца.
В сети также появились сообщения, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи, его якобы задержали за неповиновение сотрудникам полиции, РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации.
Ранее в Сочи было возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья. Родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, однако он скончался по пути в медучреждение.
Как уточнили РИА Новости в краевом СУСКР, эксперты на данный момент устанавливают причину смерти, проводится судебная медицинская экспертиза.
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