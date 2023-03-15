Рейтинг@Mail.ru
В Сочи задержали отца младенца, который умер от истощения - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/mladenets-1858090349.html
В Сочи задержали отца младенца, который умер от истощения
В Сочи задержали отца младенца, который умер от истощения - РИА Новости, 15.03.2023
В Сочи задержали отца младенца, который умер от истощения
Правоохранительные органы задержали отца младенца, который умер от истощения в Сочи, за административное правонарушение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:58
2023-03-15T16:58
происшествия
сочи
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
КРАСНОДАР, 15 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали отца младенца, который умер от истощения в Сочи, за административное правонарушение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. "Да, действительно, на 10 суток за административное правонарушение", - прокомментировали в ведомстве задержание отца погибшего младенца. В сети также появились сообщения, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи, его якобы задержали за неповиновение сотрудникам полиции, РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации. Ранее в Сочи было возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья. Родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, однако он скончался по пути в медучреждение. Как уточнили РИА Новости в краевом СУСКР, эксперты на данный момент устанавливают причину смерти, проводится судебная медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20230315/rebenok-1858088581.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи задержали отца младенца, который умер от истощения

В Сочи на десять суток задержали отца младенца, который умер от истощения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали отца младенца, который умер от истощения в Сочи, за административное правонарушение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Да, действительно, на 10 суток за административное правонарушение", - прокомментировали в ведомстве задержание отца погибшего младенца.
В сети также появились сообщения, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи, его якобы задержали за неповиновение сотрудникам полиции, РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации.
Ранее в Сочи было возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья. Родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, однако он скончался по пути в медучреждение.
Как уточнили РИА Новости в краевом СУСКР, эксперты на данный момент устанавливают причину смерти, проводится судебная медицинская экспертиза.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
В Кинешме при падении наледи с крыши пострадал десятимесячный ребенок
Вчера, 16:52
 
ПроисшествияСочиКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала