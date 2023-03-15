https://ria.ru/20230315/miting-1858102297.html

В Париже начался митинг против пенсионной реформы

В Париже начался митинг против пенсионной реформы - РИА Новости, 15.03.2023

В Париже начался митинг против пенсионной реформы

Восьмая с начала года манифестация против пенсионной реформы началась в Париже, которая находится на финальной стадии рассмотрения в нижней палате французского... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:33

2023-03-15T17:33

2023-03-15T17:46

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франция

париж

протесты

пенсия

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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Восьмая с начала года манифестация против пенсионной реформы началась в Париже, которая находится на финальной стадии рассмотрения в нижней палате французского парламента, передает корреспондент РИА Новости. На акции собрались несколько десятков тысяч человек. Колонна демонстрантов под флагами всех ведущих профсоюзов Франции пройдет от эспланады около Дворца Инвалидов до площади Италии. В рядах протестующих много молодёжи и представителей движения антикапиталистов и "желтых жилетов". Участники скандируют лозунги "Мы можем выиграть!", "Сила – у рабочих", "Пенсию в 60 лет!". На плакатах участников можно прочитать: "Деньги – на зарплаты и пенсии, а не на войну или в карман акционеров!", "Да здравствуют парижские мусорщики!", "Макрон и Борн презирают французскую демократию", "Увеличивайте пенсии, а не пенсионный возраст". Главным требованием протестующих остается снижение пенсионного возраста до 60 лет. Французы скептически относятся к объяснениям властей в необходимости реформы, объясняя ее нехваткой бюджетных средств на выплату пенсий. Они убеждены, что Франция должна более справедливо распределять богатства и ввести налог на сверхприбыль корпораций, а также прекратить увеличение военного бюджета. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже семь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими. Сенат Франции 11 марта одобрил проект пенсионной реформы, предложенный правительством страны. 16 марта состоится голосование по тексту законопроекта в Национальном собрании Франции (нижней палате парламента). Если и нижняя палата поддержит проведение реформы, то увеличение пенсионного возраста будет закреплено на законодательном уровне и вступит в силу через полгода.

https://ria.ru/20230313/parizh-1857605993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Восьмая манифестация против пенсионной реформы в Париже Восьмая манифестация против пенсионной реформы в Париже 2023-03-15T17:33 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, париж, протесты, пенсия