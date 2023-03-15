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"Не могу дышать": звезда "Голоса" тяжело переживает смерть любимого мужа - РИА Новости, 15.03.2023
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Шоубиз
 
05:17 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/mirabova-1857778992.html
"Не могу дышать": звезда "Голоса" тяжело переживает смерть любимого мужа
"Не могу дышать": звезда "Голоса" тяжело переживает смерть любимого мужа - РИА Новости, 15.03.2023
"Не могу дышать": звезда "Голоса" тяжело переживает смерть любимого мужа
Звезда шоу "Голос", известная джазовая певица Мариам Мерабова призналась в эфире передачи "Однажды" что до сих пор не может пережить смерть супруга Армена. Мужа РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T05:17
2023-03-15T01:21
шоубиз
мариам мерабова
"голос"
знаменитости
шоу-бизнес
звезды
джаз
армения
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Звезда шоу "Голос", известная джазовая певица Мариам Мерабова призналась в эфире передачи "Однажды" что до сих пор не может пережить смерть супруга Армена. Мужа исполнительницы не стало в 2019 году.Рассказывая о своей личной жизни, певица также добавила, что сейчас не может представить рядом с собой другого мужчину. Супруг певицы скончался в возрасте 45 лет. Он внезапно умер во сне из-за оторвавшегося тромба. У пары осталось двое детей – дочь Софья и сын Георгий. Мариам Мерабова – автор-исполнитель, актриса и телеведущая , одна из самых известных джазовых вокалисток страны. В 2014 году Мерабова стала участницей третьего сезона шоу "Голос", на котором обрела всероссийскую популярность.
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мариам мерабова , "голос", знаменитости, шоу-бизнес, звезды, джаз, армения
Шоубиз, Мариам Мерабова , "Голос", Знаменитости, Шоу-бизнес, звезды, джаз, Армения
"Не могу дышать": звезда "Голоса" тяжело переживает смерть любимого мужа

Звезда "Голоса" Мариам Мерабова поделилась сильными переживаниями после смерти мужа

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПевица Мариам Мерабова на церемонии открытия 17-ого ежегодного международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) "Меридианы Тихого" во Владивостоке
Певица Мариам Мерабова на церемонии открытия 17-ого ежегодного международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Меридианы Тихого во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Звезда шоу "Голос", известная джазовая певица Мариам Мерабова призналась в эфире передачи "Однажды" что до сих пор не может пережить смерть супруга Армена. Мужа исполнительницы не стало в 2019 году.
«

"Я не могу дышать без него. Я писала ему стихи, посвящала песни. Не могу сказать, что справилась. Просто ненавижу ныть. Постоянно с ним разговариваю, выстраиваю все в своей жизни через призму нашего диалога", – поделилась Мариам.

Рассказывая о своей личной жизни, певица также добавила, что сейчас не может представить рядом с собой другого мужчину.
«
"При нашей огромной любви не могу представить больше никого рядом. Я еще не приняла это", – поделилась Мерабова.
Супруг певицы скончался в возрасте 45 лет. Он внезапно умер во сне из-за оторвавшегося тромба. У пары осталось двое детей – дочь Софья и сын Георгий.
Мариам Мерабова – автор-исполнитель, актриса и телеведущая , одна из самых известных джазовых вокалисток страны.
В 2014 году Мерабова стала участницей третьего сезона шоу "Голос", на котором обрела всероссийскую популярность.
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ШоубизМариам Мерабова"Голос"ЗнаменитостиШоу-бизнесзвездыджазАрмения
 
 
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