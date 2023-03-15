https://ria.ru/20230315/mirabova-1857778992.html
"Не могу дышать": звезда "Голоса" тяжело переживает смерть любимого мужа
"Не могу дышать": звезда "Голоса" тяжело переживает смерть любимого мужа - РИА Новости, 15.03.2023
"Не могу дышать": звезда "Голоса" тяжело переживает смерть любимого мужа
Звезда шоу "Голос", известная джазовая певица Мариам Мерабова призналась в эфире передачи "Однажды" что до сих пор не может пережить смерть супруга Армена. Мужа РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T05:17
2023-03-15T05:17
2023-03-15T01:21
шоубиз
мариам мерабова
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звезды
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Звезда шоу "Голос", известная джазовая певица Мариам Мерабова призналась в эфире передачи "Однажды" что до сих пор не может пережить смерть супруга Армена. Мужа исполнительницы не стало в 2019 году.Рассказывая о своей личной жизни, певица также добавила, что сейчас не может представить рядом с собой другого мужчину. Супруг певицы скончался в возрасте 45 лет. Он внезапно умер во сне из-за оторвавшегося тромба. У пары осталось двое детей – дочь Софья и сын Георгий. Мариам Мерабова – автор-исполнитель, актриса и телеведущая , одна из самых известных джазовых вокалисток страны. В 2014 году Мерабова стала участницей третьего сезона шоу "Голос", на котором обрела всероссийскую популярность.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариам мерабова , "голос", знаменитости, шоу-бизнес, звезды, джаз, армения
Шоубиз, Мариам Мерабова , "Голос", Знаменитости, Шоу-бизнес, звезды, джаз, Армения
"Не могу дышать": звезда "Голоса" тяжело переживает смерть любимого мужа
Звезда "Голоса" Мариам Мерабова поделилась сильными переживаниями после смерти мужа
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Звезда шоу "Голос", известная джазовая певица Мариам Мерабова призналась
в эфире передачи "Однажды" что до сих пор не может пережить смерть супруга Армена. Мужа исполнительницы не стало в 2019 году.
«
"Я не могу дышать без него. Я писала ему стихи, посвящала песни. Не могу сказать, что справилась. Просто ненавижу ныть. Постоянно с ним разговариваю, выстраиваю все в своей жизни через призму нашего диалога", – поделилась Мариам.
Рассказывая о своей личной жизни, певица также добавила, что сейчас не может представить рядом с собой другого мужчину.
«
"При нашей огромной любви не могу представить больше никого рядом. Я еще не приняла это", – поделилась Мерабова.
Супруг певицы скончался в возрасте 45 лет. Он внезапно умер во сне из-за оторвавшегося тромба. У пары осталось двое детей – дочь Софья и сын Георгий.
Мариам Мерабова – автор-исполнитель, актриса и телеведущая , одна из самых известных джазовых вокалисток страны.
В 2014 году Мерабова стала участницей третьего сезона шоу "Голос", на котором обрела всероссийскую популярность.
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