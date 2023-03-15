https://ria.ru/20230315/mirabova-1857778992.html

"Не могу дышать": звезда "Голоса" тяжело переживает смерть любимого мужа

"Не могу дышать": звезда "Голоса" тяжело переживает смерть любимого мужа - РИА Новости, 15.03.2023

"Не могу дышать": звезда "Голоса" тяжело переживает смерть любимого мужа

Звезда шоу "Голос", известная джазовая певица Мариам Мерабова призналась в эфире передачи "Однажды" что до сих пор не может пережить смерть супруга Армена. Мужа РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T05:17

2023-03-15T05:17

2023-03-15T01:21

шоубиз

мариам мерабова

"голос"

знаменитости

шоу-бизнес

звезды

джаз

армения

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Звезда шоу "Голос", известная джазовая певица Мариам Мерабова призналась в эфире передачи "Однажды" что до сих пор не может пережить смерть супруга Армена. Мужа исполнительницы не стало в 2019 году.Рассказывая о своей личной жизни, певица также добавила, что сейчас не может представить рядом с собой другого мужчину. Супруг певицы скончался в возрасте 45 лет. Он внезапно умер во сне из-за оторвавшегося тромба. У пары осталось двое детей – дочь Софья и сын Георгий. Мариам Мерабова – автор-исполнитель, актриса и телеведущая , одна из самых известных джазовых вокалисток страны. В 2014 году Мерабова стала участницей третьего сезона шоу "Голос", на котором обрела всероссийскую популярность.

https://ria.ru/20221124/per-1833936924.html

армения

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мариам мерабова , "голос", знаменитости, шоу-бизнес, звезды, джаз, армения