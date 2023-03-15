https://ria.ru/20230315/mintrud-1858001133.html

Количество рабочей силы в России не изменится до 2030 года, заявил Минтруд

Количество рабочей силы в России не изменится до 2030 года, заявил Минтруд - РИА Новости, 15.03.2023

Количество рабочей силы в России не изменится до 2030 года, заявил Минтруд

Количество рабочей силы в России до 2030 года не изменится, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:37

2023-03-15T12:37

2023-03-15T12:37

россия

антон котяков

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88001e691c517189cc79d2167beea0eb.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Количество рабочей силы в России до 2030 года не изменится, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "С точки зрения демографии в ближайшие 6-8 лет дополнительного глобального вхождения в рабочую силу подрастающего поколения не планируется. То есть демография сейчас построена таким образом, что до горизонта 2030 года у нас в принципе будет идти некая константа с точки зрения количественной численности рабочей силы", - сказал Котяков на пленарной сессии "Глобальные и национальные вызовы. Человек как основа жизнестойкости" на XXIII ежегодной международной Конференции HR-отрасли. Он добавил, что с точки зрения миграционного потока рабочей силы Россия вышла на допандемийный уровень - количество въезжающих иностранных граждан по итогам 2022 года соответствует уровню до пандемии.

https://ria.ru/20230310/invalidy-1857132492.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, антон котяков, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)