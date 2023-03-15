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Количество рабочей силы в России не изменится до 2030 года, заявил Минтруд - РИА Новости, 15.03.2023
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12:37 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/mintrud-1858001133.html
Количество рабочей силы в России не изменится до 2030 года, заявил Минтруд
Количество рабочей силы в России не изменится до 2030 года, заявил Минтруд - РИА Новости, 15.03.2023
Количество рабочей силы в России не изменится до 2030 года, заявил Минтруд
Количество рабочей силы в России до 2030 года не изменится, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:37
2023-03-15T12:37
россия
антон котяков
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Количество рабочей силы в России до 2030 года не изменится, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "С точки зрения демографии в ближайшие 6-8 лет дополнительного глобального вхождения в рабочую силу подрастающего поколения не планируется. То есть демография сейчас построена таким образом, что до горизонта 2030 года у нас в принципе будет идти некая константа с точки зрения количественной численности рабочей силы", - сказал Котяков на пленарной сессии "Глобальные и национальные вызовы. Человек как основа жизнестойкости" на XXIII ежегодной международной Конференции HR-отрасли. Он добавил, что с точки зрения миграционного потока рабочей силы Россия вышла на допандемийный уровень - количество въезжающих иностранных граждан по итогам 2022 года соответствует уровню до пандемии.
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россия, антон котяков, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Россия, Антон Котяков, Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Количество рабочей силы в России не изменится до 2030 года, заявил Минтруд

Глава Минтруда Котяков: до 2030 года количество рабочей силы в России не изменится

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты России
Здание Министерства труда и социальной защиты России - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Количество рабочей силы в России до 2030 года не изменится, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"С точки зрения демографии в ближайшие 6-8 лет дополнительного глобального вхождения в рабочую силу подрастающего поколения не планируется. То есть демография сейчас построена таким образом, что до горизонта 2030 года у нас в принципе будет идти некая константа с точки зрения количественной численности рабочей силы", - сказал Котяков на пленарной сессии "Глобальные и национальные вызовы. Человек как основа жизнестойкости" на XXIII ежегодной международной Конференции HR-отрасли.
Он добавил, что с точки зрения миграционного потока рабочей силы Россия вышла на допандемийный уровень - количество въезжающих иностранных граждан по итогам 2022 года соответствует уровню до пандемии.
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