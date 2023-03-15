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В Минобороны рассказали об успехах на Купянском направлении

В Минобороны рассказали об успехах на Купянском направлении - РИА Новости, 15.03.2023

В Минобороны рассказали об успехах на Купянском направлении

Российские бойцы взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Вооруженных сил России Сергей... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T05:04

2023-03-15T05:04

2023-03-15T09:23

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

безопасность

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские бойцы взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Вооруженных сил России Сергей Зыбинский."На Купянском направлении подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами", — уточнил он.Российские бойцы также уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и сорвали переброску резервов в районе Синьковки в Харьковской области.Согласно сводкам Минобороны, ВСУ ежедневно теряют на этом участке фронта по несколько десятков военнослужащих. Так, за предыдущие сутки авиация и артиллерия Западной группировки поразили украинские подразделения в районах Синьковки и Кисловки в Харьковской области, уничтожив до 75 бойцов ВСУ, БМП, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы "Гвоздика" и одну противотанковую пушку МТ-12.

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Штурмовики о взятии под контроль части промзоны на Купянском направлении Штурмовые группы российской шестой общевойсковой армии во вторник взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении, а в районе Синьковки Харьковской области мотострелки уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и сорвали переброску резервов, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" ВС РФ Сергей Зыбинский. 2023-03-15T05:04 true PT0M27S

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россия, харьковская область, безопасность