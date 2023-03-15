https://ria.ru/20230315/mig-29-1857908924.html

И.о. премьера Словакии пообещал отправить Украине самолеты МиГ-29

И.о. премьера Словакии пообещал отправить Украине самолеты МиГ-29 - РИА Новости, 15.03.2023

И.о. премьера Словакии пообещал отправить Украине самолеты МиГ-29

Исполняющий обязанности премьера Словакии Эдуард Хегер предполагает, что Братислава примет решение передать Украине истребители МиГ-29. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T00:43

2023-03-15T00:43

2023-03-15T11:10

украина

словакия

братислава

владимир зеленский

зузана чапутова

матеуш моравецкий

евросоюз

в мире

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ПРАГА, 15 мар — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Словакии Эдуард Хегер предполагает, что Братислава примет решение передать Украине истребители МиГ-29.Хегер не стал возражать против намерения оппозиции изучить ситуацию на авиабазе Слиач, где находятся МиГ-29, чтобы убедиться, что истребители еще в республике, но находятся в нерабочем состоянии."Они спокойно могут так сделать, если успеют", — сказал Хегер.Во время переговоров 9 февраля на полях саммита ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский попросил Хегера о поставке Украине словацких истребителей МиГ-29. Премьер ответил ему, что Словакия сделает максимум для того, чтобы выполнить эту просьбу. Оппозиционным партиям удалось затормозить принятие кабмином решения о поставке самолетов Украине. По мнению лидеров оппозиции, правительство не может принимать никакие значительные решения после вынесения ему парламентом 15 декабря 2022 года вотума недоверия, поскольку оно по поручению президента Зузаны Чапутовой всего лишь исполняет свои обязанности до внеочередных выборов. Они состоятся 30 сентября этого года. Во вторник спикер парламента Борис Коллар заявил, что лидеры правящих партий нашли решение для выхода из тупиковой ситуации с поставкой самолетов, но отказался его конкретизировать. Глава Минобороны Ярослав Надь принял во вторник вечером участие в заседании парламентского комитета по обороне и безопасности, на котором проинформировал депутатов о ситуации с поставкой самолетов. Еще перед встречей с депутатами Надь заявил журналистам, что решение о передаче самолетов Украине может быть принято на одном из ближайших заседаний кабмина, в том числе в среду, 15 марта. 9 марта Надь сообщил, что его польский коллега предложил ему совместно направить истребители обеих стран на Украину. Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил во вторник, что его правительство планирует это сделать уже в течение ближайших четырех-шести недель. По данным словацких СМИ, ВВС республики располагают 11 истребителями МиГ-29, из которых десять могут быть переданы Украине, а еще один отправится в музей. Ранее Надь сообщал, что МиГ-29 уже не используются ВВС страны и подготовка пилотов для них несколько лет не ведется.

https://ria.ru/20230314/samolet-1857722172.html

https://ria.ru/20230307/ukraina-1856478273.html

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словакия

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украина, словакия, братислава, владимир зеленский, зузана чапутова, матеуш моравецкий, евросоюз, в мире, миг-29