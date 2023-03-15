https://ria.ru/20230315/mig-1858060494.html

В Словакии отложили решение о возможной передаче Украине МиГ-29

В Словакии отложили решение о возможной передаче Украине МиГ-29 - РИА Новости, 15.03.2023

В Словакии отложили решение о возможной передаче Украине МиГ-29

Правительство Словакии в среду отложило решение вопроса о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29, сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на главу минобороны... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:32

2023-03-15T15:32

2023-03-15T15:32

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ПРАГА, 15 мар – РИА Новости. Правительство Словакии в среду отложило решение вопроса о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29, сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на главу минобороны Ярослава Надя. "Правительство не приняло решения о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29, ограничившись неформальной дискуссией на эту тему", - цитирует телеканал министра обороны. По данным местных СМИ, Словакия в рамках оплаты советского долга получила из России в первой половине 1990-х годов 12 истребителей МиГ-29. Один из них позднее потерпел аварию из-за недостатка топлива. Из оставшихся 11 самолетов один будет передан в музей, остальные могут быть отправлены на Украину. Ранее Надь сообщил о том, что данные самолеты уже не будут летать, пилоты для них не готовятся, их складирование приводит к ненужным расходам, а дарение этих самолетов Украине не снизило бы обороноспособность республики. В настоящее время воздушное пространство Словакии охраняют ВВС трех соседних стран – Чехии, Польши и Венгрии. Ожидается, что в 2024 году в Словакию начнут поступать закупленные в США истребители F-16. Ранее Надь также сообщил, что его польский коллега предложил ему совместно направить истребители обеих стран на Украину. Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил во вторник, что его правительство планирует это сделать уже в течение ближайших четырех-шести недель.

https://ria.ru/20230224/nato-1854129447.html

https://ria.ru/20230314/samolet-1857722172.html

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