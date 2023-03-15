https://ria.ru/20230315/mi-8-1858010865.html
Российские силы сбили украинский Ми-8 в Запорожье
Российские силы сбили украинский Ми-8 в Запорожье - РИА Новости, 15.03.2023
Российские силы сбили украинский Ми-8 в Запорожье
Российский истребитель сбил в Запорожской области украинский военный вертолет Ми-8, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:15
2023-03-15T13:15
2023-03-15T14:03
специальная военная операция на украине
запорожье
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Российский истребитель сбил в Запорожской области украинский военный вертолет Ми-8, сообщили в среду в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке.Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также семь украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской области.Всего с начала спецоперации уничтожены 401 украинский военный самолет, 221 вертолет, 3425 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8303 танка и других боевых бронированных машин, 1059 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4363 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8953 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230315/ukraina-1858003251.html
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Минобороны РФ об уничтоженной технике ВСУ
Потери украинских националистов и уничтоженная техника противника: брифинг МО РФ
2023-03-15T13:15
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запорожье, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, В мире
Российские силы сбили украинский Ми-8 в Запорожье
Минобороны: российские силы сбили украинский Ми-8 в районе Успеновки в Запорожье