https://ria.ru/20230315/mi-8-1858010865.html

Российские силы сбили украинский Ми-8 в Запорожье

Российские силы сбили украинский Ми-8 в Запорожье - РИА Новости, 15.03.2023

Российские силы сбили украинский Ми-8 в Запорожье

Российский истребитель сбил в Запорожской области украинский военный вертолет Ми-8, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:15

2023-03-15T13:15

2023-03-15T14:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Российский истребитель сбил в Запорожской области украинский военный вертолет Ми-8, сообщили в среду в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке.Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также семь украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской области.Всего с начала спецоперации уничтожены 401 украинский военный самолет, 221 вертолет, 3425 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8303 танка и других боевых бронированных машин, 1059 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4363 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8953 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230315/ukraina-1858003251.html

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Минобороны РФ об уничтоженной технике ВСУ Потери украинских националистов и уничтоженная техника противника: брифинг МО РФ 2023-03-15T13:15 true PT5M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожье, россия, в мире