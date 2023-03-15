https://ria.ru/20230315/mariupol-1857944723.html

Азовец рассказал, как убил мирного жителя Мариуполя

Азовец рассказал, как убил мирного жителя Мариуполя - РИА Новости, 15.03.2023

Азовец рассказал, как убил мирного жителя Мариуполя

Санитар украинского националистического полка "Азов"* Евгений Савельев рассказал РИА Новости, как во время боев за Мариуполь убил мирного жителя, заподозрив в... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T09:50

2023-03-15T09:50

2023-03-15T10:41

безопасность

россия

мариуполь

донецкая народная республика

владимир путин

ак-74

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ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Санитар украинского националистического полка "Азов"* Евгений Савельев рассказал РИА Новости, как во время боев за Мариуполь убил мирного жителя, заподозрив в нем российского корректировщика. Евгению Савельеву сейчас 26 лет, он уроженец Херсона, срочную службу проходил в пограничной службе. В декабре 2019 года знакомый сообщил ему, что в полку "Азов"* есть вакантная должность санитара отделения с окладом в 20 тысяч гривен (около 40 тысяч рублей). Савельев решил устроиться туда на службу — говорит, рассчитывал, что воевать не придется. В первой половине апреля 2022 года подразделение Савельева находилось на позициях в Мариуполе. Во время боев "азовцы" заметили одного гражданского мужчину, который не прятался в подвалы, как остальные местные, а якобы несколько дней подряд выходил между позициями "азовцев" и ополченцев ДНР на разведку. "Примелькнулся один мужчина лет 35-40. Во время начала боестолкновений не уходил в подвал, как все гражданские, а выходил между линий огня", — рассказал РИА Новости Савельев. Боевики решили, что мужчина может быть наводчиком ДНР. Однако они не пытались задержать его, чтобы убедиться в этом и заодно получить какую-то ценную информацию. Командир приказал ему убить мужчину. Савельев несколько раз выстрелил в "наблюдателя" из автомата АК-74. Мужчина был убит наповал. Как потом узнал Савельев, тело забрали мирные жители. Савельев признается, что в тот момент не думал о своих действиях — осознание пришло только сейчас. Сейчас Савельев находится под арестом в России — уголовное дело возбуждено по части два статьи 205.5 УК России, "Участие в террористической организации". Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении Мариуполя. Президент Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР (куда входит Мариуполь), ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав России.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230228/oruzhie-1854967261.html

https://ria.ru/20230209/azov-1850964494.html

https://ria.ru/20230212/artemovsk-1851467797.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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Военнопленный санитар "Азова" об убийстве мирного жителя Санитар украинского полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) рассказал РИА Новости, как во время боев за Мариуполь убил мирного жителя, заподозрив в нем российского корректировщика 2023-03-15T09:50 true PT2M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, ак-74