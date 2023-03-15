https://ria.ru/20230315/mariupol-1857944723.html
Азовец рассказал, как убил мирного жителя Мариуполя
Азовец рассказал, как убил мирного жителя Мариуполя - РИА Новости, 15.03.2023
Азовец рассказал, как убил мирного жителя Мариуполя
Санитар украинского националистического полка "Азов"* Евгений Савельев рассказал РИА Новости, как во время боев за Мариуполь убил мирного жителя, заподозрив в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T09:50
2023-03-15T09:50
2023-03-15T10:41
безопасность
россия
мариуполь
донецкая народная республика
владимир путин
ак-74
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ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Санитар украинского националистического полка "Азов"* Евгений Савельев рассказал РИА Новости, как во время боев за Мариуполь убил мирного жителя, заподозрив в нем российского корректировщика. Евгению Савельеву сейчас 26 лет, он уроженец Херсона, срочную службу проходил в пограничной службе. В декабре 2019 года знакомый сообщил ему, что в полку "Азов"* есть вакантная должность санитара отделения с окладом в 20 тысяч гривен (около 40 тысяч рублей). Савельев решил устроиться туда на службу — говорит, рассчитывал, что воевать не придется. В первой половине апреля 2022 года подразделение Савельева находилось на позициях в Мариуполе. Во время боев "азовцы" заметили одного гражданского мужчину, который не прятался в подвалы, как остальные местные, а якобы несколько дней подряд выходил между позициями "азовцев" и ополченцев ДНР на разведку. "Примелькнулся один мужчина лет 35-40. Во время начала боестолкновений не уходил в подвал, как все гражданские, а выходил между линий огня", — рассказал РИА Новости Савельев. Боевики решили, что мужчина может быть наводчиком ДНР. Однако они не пытались задержать его, чтобы убедиться в этом и заодно получить какую-то ценную информацию. Командир приказал ему убить мужчину. Савельев несколько раз выстрелил в "наблюдателя" из автомата АК-74. Мужчина был убит наповал. Как потом узнал Савельев, тело забрали мирные жители. Савельев признается, что в тот момент не думал о своих действиях — осознание пришло только сейчас. Сейчас Савельев находится под арестом в России — уголовное дело возбуждено по части два статьи 205.5 УК России, "Участие в террористической организации". Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении Мариуполя. Президент Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР (куда входит Мариуполь), ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав России.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230228/oruzhie-1854967261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Военнопленный санитар "Азова" об убийстве мирного жителя
Санитар украинского полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) рассказал РИА Новости, как во время боев за Мариуполь убил мирного жителя, заподозрив в нем российского корректировщика
2023-03-15T09:50
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PT2M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, ак-74
Безопасность, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, АК-74
Азовец рассказал, как убил мирного жителя Мариуполя
Азовец рассказал, как убил мирного жителя Мариуполя, заподозрив в нем корректировщика
ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Санитар украинского националистического полка "Азов"* Евгений Савельев рассказал РИА Новости, как во время боев за Мариуполь убил мирного жителя, заподозрив в нем российского корректировщика.
Евгению Савельеву сейчас 26 лет, он уроженец Херсона
, срочную службу проходил в пограничной службе. В декабре 2019 года знакомый сообщил ему, что в полку "Азов"* есть вакантная должность санитара отделения с окладом в 20 тысяч гривен (около 40 тысяч рублей). Савельев решил устроиться туда на службу — говорит, рассчитывал, что воевать не придется.
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В первой половине апреля 2022 года подразделение Савельева находилось на позициях в Мариуполе. Во время боев "азовцы" заметили одного гражданского мужчину, который не прятался в подвалы, как остальные местные, а якобы несколько дней подряд выходил между позициями "азовцев" и ополченцев ДНР
на разведку.
"Примелькнулся один мужчина лет 35-40. Во время начала боестолкновений не уходил в подвал, как все гражданские, а выходил между линий огня", — рассказал РИА Новости Савельев.
Боевики решили, что мужчина может быть наводчиком ДНР. Однако они не пытались задержать его, чтобы убедиться в этом и заодно получить какую-то ценную информацию.
«
"Посовещавшись группой, было принято решение о том, чтобы его ликвидировать, так как его подозревали в том, что он был наблюдатель. В очередной раз, когда начался бой, этот мужчина опять вышел. Я незамедлительно доложил командиру", — вспоминает Савельев.
Командир приказал ему убить мужчину. Савельев несколько раз выстрелил в "наблюдателя" из автомата АК-74. Мужчина был убит наповал. Как потом узнал Савельев, тело забрали мирные жители.
Савельев признается, что в тот момент не думал о своих действиях — осознание пришло только сейчас.
«
"Были мысли всякие, но мы переживали за свою жизнь, так как постоянно работала артиллерия по нам, постоянно работали танки. Постоянные боестолкновения. Стресс, нервы, подозреваешь всех вокруг себя. Да, были сомнения, что, возможно, что не так, возможно, все-таки не корректировщик огня", — вспоминает боевик.
Сейчас Савельев находится под арестом в России
— уголовное дело возбуждено по части два статьи 205.5 УК России, "Участие в террористической организации".
Националистический полк "Азов"* преобразовали в штурмовую бригаду
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении Мариуполя.
Президент Владимир Путин
30 сентября по итогам референдумов в ДНР (куда входит Мариуполь), ЛНР
, Херсонской и Запорожской областях
подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав России.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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