https://ria.ru/20230315/marinka-1858062391.html

Артиллерист объяснил сложности со штурмом Марьинки

Артиллерист объяснил сложности со штурмом Марьинки - РИА Новости, 15.03.2023

Артиллерист объяснил сложности со штурмом Марьинки

Пригород Донецка - село Марьинка - сложно взять, потому что украинские боевики возвели там бетонные укрепления за многие годы подготовки, которые можно... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:38

2023-03-15T15:38

2023-03-15T15:38

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Пригород Донецка - село Марьинка - сложно взять, потому что украинские боевики возвели там бетонные укрепления за многие годы подготовки, которые можно разрушить только особо тяжелым вооружением, сообщил журналистам командир дивизиона 381-го артиллерийского полка. Марьинка - юго-западный пригород Донецка, в селе идут кровопролитные бои. Именно оттуда регулярно идут обстрелы столицы ДНР. "Противник очень хорошо укрепился, многие года он там строил свою оборону. Поэтому тяжело пехоте продвигаться. Берут дом за домом, тяжелые бои, честно говоря, идут. Стараются осторожно продвигаться, чтобы меньше потерь было с нашей стороны", - рассказал командир. По его словам, противник обустроил в Марьинке бетонные бункеры, которые сложно штурмовать - их можно разрушить только из самоходного миномета "Тюльпан". "И бункеры тоже, очень хорошие укрепления, бетоном залито. Поэтому и тяжело проходит продвижение. Конечно, у нас есть различные средства для этого, даже вот применяется миномет "Тюльпан" 240-милиметровый. Если точно попадает - от бункера практически ничего не остается. На вооружении у нас и "Тюльпан" есть, и "Гиацинт" есть, и 2С19 ("Мста"). Различные системы", - рассказал офицер. "Тюльпан" - орудие "достаточно точное", со второго-третьего раза можно попасть прямо в цель, добавил он. Корректировка огня ведется с помощью беспилотников. Противник в свою очередь пытается вывести беспилотники из строя, заставить их сесть. Прогнозировать, когда Марьинка будет взята полностью, пока сложно, признал он: "Сказать тяжело, прошли половину Марьинки только. Впереди тяжелые бои". Более того, по данным разведки, в расположенном за Марьинкой городе Курахово украинские силовики строят следующую линию обороны и сосредоточивают силы для возможной контратаки, рассказал артиллерист. Он также опроверг сообщения украинской пропаганды, что в российских артиллерийских частях возник снарядный голод. "Хотелось бы, конечно, больше чтобы поставляли, но, в принципе, хватает. Работа ведется постоянно, непрерывно. Если было бы больше, было бы лучше - поражали бы больше целей", - объяснил военный.

https://ria.ru/20230315/artemovsk-1857991441.html

https://ria.ru/20230315/artemovsk-1857925076.html

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донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, донецк