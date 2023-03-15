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Артиллерист объяснил сложности со штурмом Марьинки - РИА Новости, 15.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:38 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/marinka-1858062391.html
Артиллерист объяснил сложности со штурмом Марьинки
Артиллерист объяснил сложности со штурмом Марьинки - РИА Новости, 15.03.2023
Артиллерист объяснил сложности со штурмом Марьинки
Пригород Донецка - село Марьинка - сложно взять, потому что украинские боевики возвели там бетонные укрепления за многие годы подготовки, которые можно... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:38
2023-03-15T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Пригород Донецка - село Марьинка - сложно взять, потому что украинские боевики возвели там бетонные укрепления за многие годы подготовки, которые можно разрушить только особо тяжелым вооружением, сообщил журналистам командир дивизиона 381-го артиллерийского полка. Марьинка - юго-западный пригород Донецка, в селе идут кровопролитные бои. Именно оттуда регулярно идут обстрелы столицы ДНР. "Противник очень хорошо укрепился, многие года он там строил свою оборону. Поэтому тяжело пехоте продвигаться. Берут дом за домом, тяжелые бои, честно говоря, идут. Стараются осторожно продвигаться, чтобы меньше потерь было с нашей стороны", - рассказал командир. По его словам, противник обустроил в Марьинке бетонные бункеры, которые сложно штурмовать - их можно разрушить только из самоходного миномета "Тюльпан". "И бункеры тоже, очень хорошие укрепления, бетоном залито. Поэтому и тяжело проходит продвижение. Конечно, у нас есть различные средства для этого, даже вот применяется миномет "Тюльпан" 240-милиметровый. Если точно попадает - от бункера практически ничего не остается. На вооружении у нас и "Тюльпан" есть, и "Гиацинт" есть, и 2С19 ("Мста"). Различные системы", - рассказал офицер. "Тюльпан" - орудие "достаточно точное", со второго-третьего раза можно попасть прямо в цель, добавил он. Корректировка огня ведется с помощью беспилотников. Противник в свою очередь пытается вывести беспилотники из строя, заставить их сесть. Прогнозировать, когда Марьинка будет взята полностью, пока сложно, признал он: "Сказать тяжело, прошли половину Марьинки только. Впереди тяжелые бои". Более того, по данным разведки, в расположенном за Марьинкой городе Курахово украинские силовики строят следующую линию обороны и сосредоточивают силы для возможной контратаки, рассказал артиллерист. Он также опроверг сообщения украинской пропаганды, что в российских артиллерийских частях возник снарядный голод. "Хотелось бы, конечно, больше чтобы поставляли, но, в принципе, хватает. Работа ведется постоянно, непрерывно. Если было бы больше, было бы лучше - поражали бы больше целей", - объяснил военный.
https://ria.ru/20230315/artemovsk-1857991441.html
https://ria.ru/20230315/artemovsk-1857925076.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк
Артиллерист объяснил сложности со штурмом Марьинки

Артиллерист объяснил сложности со штурмом Марьинки, откуда идут обстрелы Донецка

© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Пригород Донецка - село Марьинка - сложно взять, потому что украинские боевики возвели там бетонные укрепления за многие годы подготовки, которые можно разрушить только особо тяжелым вооружением, сообщил журналистам командир дивизиона 381-го артиллерийского полка.
Марьинка - юго-западный пригород Донецка, в селе идут кровопролитные бои. Именно оттуда регулярно идут обстрелы столицы ДНР.
"Противник очень хорошо укрепился, многие года он там строил свою оборону. Поэтому тяжело пехоте продвигаться. Берут дом за домом, тяжелые бои, честно говоря, идут. Стараются осторожно продвигаться, чтобы меньше потерь было с нашей стороны", - рассказал командир.
По его словам, противник обустроил в Марьинке бетонные бункеры, которые сложно штурмовать - их можно разрушить только из самоходного миномета "Тюльпан".
"И бункеры тоже, очень хорошие укрепления, бетоном залито. Поэтому и тяжело проходит продвижение. Конечно, у нас есть различные средства для этого, даже вот применяется миномет "Тюльпан" 240-милиметровый. Если точно попадает - от бункера практически ничего не остается. На вооружении у нас и "Тюльпан" есть, и "Гиацинт" есть, и 2С19 ("Мста"). Различные системы", - рассказал офицер.
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"Тюльпан" - орудие "достаточно точное", со второго-третьего раза можно попасть прямо в цель, добавил он. Корректировка огня ведется с помощью беспилотников. Противник в свою очередь пытается вывести беспилотники из строя, заставить их сесть.
Прогнозировать, когда Марьинка будет взята полностью, пока сложно, признал он: "Сказать тяжело, прошли половину Марьинки только. Впереди тяжелые бои".
Более того, по данным разведки, в расположенном за Марьинкой городе Курахово украинские силовики строят следующую линию обороны и сосредоточивают силы для возможной контратаки, рассказал артиллерист.
Он также опроверг сообщения украинской пропаганды, что в российских артиллерийских частях возник снарядный голод.
"Хотелось бы, конечно, больше чтобы поставляли, но, в принципе, хватает. Работа ведется постоянно, непрерывно. Если было бы больше, было бы лучше - поражали бы больше целей", - объяснил военный.
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