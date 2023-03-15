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За помощь в раскрытии дела "даниловского маньяка" пообещали миллион рублей - РИА Новости, 15.03.2023
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11:06 15.03.2023 (обновлено: 11:18 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/manyak-1857966482.html
За помощь в раскрытии дела "даниловского маньяка" пообещали миллион рублей
За помощь в раскрытии дела "даниловского маньяка" пообещали миллион рублей - РИА Новости, 15.03.2023
За помощь в раскрытии дела "даниловского маньяка" пообещали миллион рублей
МВД России объявило вознаграждение в один миллион рублей за помощь в раскрытии зверств "даниловского маньяка", подозреваемого в серии изнасилований и убийств в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:06
2023-03-15T11:18
происшествия
россия
череповец
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. МВД России объявило вознаграждение в один миллион рублей за помощь в раскрытии зверств "даниловского маньяка", подозреваемого в серии изнасилований и убийств в Череповце, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.Серия убийств и изнасилований продолжалась в Череповце с 1992 по 2011 годы. Тогда, по информации правоохранителей, в городе орудовал некий мужчина, получивший впоследствии прозвище "даниловский маньяк". Так его прозвали из-за места совершенных преступлений - большинство из них произошли в районе улицы Данилова. Жертвами маньяка стали девушки в возрасте от 16 до 33 лет. По информации СУСК по Вологодской области, известно о 14 преступлениях."МВД России гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей за помощь в раскрытии серии преступлений, совершенных в отношении лиц женского пола, в том числе несовершеннолетних, в период с 1992 по 2011 годы на территории города Череповца Вологодской области", - сообщает ведомство.В министерстве отметили, что предполагаемый преступник 1945-1965 года рождения. У него коренастое телосложение, а рост выше среднего (около 180-190 сантиметров). В период совершения преступлений у него была короткая стрижка с проплешинами на затылке, либо и вовсе отдельные участки седых волос.Кроме того, у "даниловского маньяка" есть и иные отличительные черты: на местах преступлений неизвестный оставлял порнографические рисунки. Также по адресам зверских убийств были обнаружены "изготовленные кустарным способом деревянные предметы, имитирующие изделия интимного предназначения"."Исходя из психологического портрета, мужчина склонен коллекционировать предметы женского белья", – отмечают в МВД.Сейчас вероятному преступнику, предположительно, от 58 до 78 лет."Полиция обращается ко всем гражданам, которые могут располагать значимой информацией, связанной с данными преступлениями, с просьбой обращаться в МВД России", – добавили в пресс-центре, уточнив, что обратиться в правоохранительные органы можно и на условиях полной анонимности.
https://ria.ru/20230315/ubiystvo-1857950052.html
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происшествия, россия, череповец
Происшествия, Россия, Череповец
За помощь в раскрытии дела "даниловского маньяка" пообещали миллион рублей

МВД выплатит миллион рублей за помощь в раскрытии дела "даниловского маньяка"

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. МВД России объявило вознаграждение в один миллион рублей за помощь в раскрытии зверств "даниловского маньяка", подозреваемого в серии изнасилований и убийств в Череповце, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.
Серия убийств и изнасилований продолжалась в Череповце с 1992 по 2011 годы. Тогда, по информации правоохранителей, в городе орудовал некий мужчина, получивший впоследствии прозвище "даниловский маньяк". Так его прозвали из-за места совершенных преступлений - большинство из них произошли в районе улицы Данилова. Жертвами маньяка стали девушки в возрасте от 16 до 33 лет. По информации СУСК по Вологодской области, известно о 14 преступлениях.
"МВД России гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей за помощь в раскрытии серии преступлений, совершенных в отношении лиц женского пола, в том числе несовершеннолетних, в период с 1992 по 2011 годы на территории города Череповца Вологодской области", - сообщает ведомство.
В министерстве отметили, что предполагаемый преступник 1945-1965 года рождения. У него коренастое телосложение, а рост выше среднего (около 180-190 сантиметров). В период совершения преступлений у него была короткая стрижка с проплешинами на затылке, либо и вовсе отдельные участки седых волос.
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Кроме того, у "даниловского маньяка" есть и иные отличительные черты: на местах преступлений неизвестный оставлял порнографические рисунки. Также по адресам зверских убийств были обнаружены "изготовленные кустарным способом деревянные предметы, имитирующие изделия интимного предназначения".
"Исходя из психологического портрета, мужчина склонен коллекционировать предметы женского белья", – отмечают в МВД.
Сейчас вероятному преступнику, предположительно, от 58 до 78 лет.
"Полиция обращается ко всем гражданам, которые могут располагать значимой информацией, связанной с данными преступлениями, с просьбой обращаться в МВД России", – добавили в пресс-центре, уточнив, что обратиться в правоохранительные органы можно и на условиях полной анонимности.
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