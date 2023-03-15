https://ria.ru/20230315/malchik-1858006923.html

Брянского мальчика, который спас девочек при теракте, выписали из больницы

Брянского мальчика, который спас девочек при теракте, выписали из больницы - РИА Новости, 15.03.2023

Брянского мальчика, который спас девочек при теракте, выписали из больницы

Десятилетнего мальчика Федора, который спас двух девочек при атаке диверсантов в Брянской области, выписали из больницы, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:00

2023-03-15T13:00

2023-03-15T16:34

украина

климовский район

брянская область

владимир путин

александр богомаз

общество

александр бастрыкин

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БРЯНСК, 15 мар — РИА Новости. Десятилетнего мальчика Федора, который спас двух девочек при атаке диверсантов в Брянской области, выписали из больницы, сообщил корреспондент РИА Новости.На выходе из медучреждения ребенка и его маму встретили школьники, скандировавшие: "Федор, ты наш герой!"Семья отправилась домой в сопровождении губернатора Александра Богомаза.В начале марта с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Владимир Путин назвал атаку диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находились Федор и две девочки, все они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти других детей, хотя он получил ранение. Его доставили в детскую областную больницу, где врачи во время четырехчасовой операции извлекли пулю, попавшую в левую плевральную полость.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил мальчика ведомственной медалью "Доблесть и отвага".

https://ria.ru/20230315/dom-1858009353.html

https://ria.ru/20230304/ekskursiya-1855823987.html

украина

климовский район

брянская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мальчик Федор на крыльце больницы после выписки Мальчик Федор на крыльце больницы после выписки 2023-03-15T13:00 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, климовский район, брянская область, владимир путин, александр богомаз, общество, александр бастрыкин