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Брянского мальчика, который спас девочек при теракте, выписали из больницы - РИА Новости, 15.03.2023
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13:00 15.03.2023 (обновлено: 16:34 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/malchik-1858006923.html
Брянского мальчика, который спас девочек при теракте, выписали из больницы
Брянского мальчика, который спас девочек при теракте, выписали из больницы - РИА Новости, 15.03.2023
Брянского мальчика, который спас девочек при теракте, выписали из больницы
Десятилетнего мальчика Федора, который спас двух девочек при атаке диверсантов в Брянской области, выписали из больницы, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:00
2023-03-15T16:34
украина
климовский район
брянская область
владимир путин
александр богомаз
общество
александр бастрыкин
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БРЯНСК, 15 мар — РИА Новости. Десятилетнего мальчика Федора, который спас двух девочек при атаке диверсантов в Брянской области, выписали из больницы, сообщил корреспондент РИА Новости.На выходе из медучреждения ребенка и его маму встретили школьники, скандировавшие: "Федор, ты наш герой!"Семья отправилась домой в сопровождении губернатора Александра Богомаза.В начале марта с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Владимир Путин назвал атаку диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находились Федор и две девочки, все они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти других детей, хотя он получил ранение. Его доставили в детскую областную больницу, где врачи во время четырехчасовой операции извлекли пулю, попавшую в левую плевральную полость.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил мальчика ведомственной медалью "Доблесть и отвага".
https://ria.ru/20230315/dom-1858009353.html
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климовский район
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Мальчик Федор на крыльце больницы после выписки
Мальчик Федор на крыльце больницы после выписки
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украина, климовский район, брянская область, владимир путин, александр богомаз, общество, александр бастрыкин
Украина, Климовский район, Брянская область, Владимир Путин, Александр Богомаз, Общество, Александр Бастрыкин
Брянского мальчика, который спас девочек при теракте, выписали из больницы

Мальчика Федора, который спас девочек при атаке диверсантов, выписали из больницы

Читать ria.ru в
БРЯНСК, 15 мар — РИА Новости. Десятилетнего мальчика Федора, который спас двух девочек при атаке диверсантов в Брянской области, выписали из больницы, сообщил корреспондент РИА Новости.
На выходе из медучреждения ребенка и его маму встретили школьники, скандировавшие: "Федор, ты наш герой!"
«
"Чувствуем себя хорошо, спасибо", — сказала его мама.
Семья отправилась домой в сопровождении губернатора Александра Богомаза.
Мальчик Федор, проявивший героизм и самоотверженность во время вооруженного нападения в Брянской области, награжден медалью За доблесть и отвагу - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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В начале марта с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Владимир Путин назвал атаку диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находились Федор и две девочки, все они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти других детей, хотя он получил ранение. Его доставили в детскую областную больницу, где врачи во время четырехчасовой операции извлекли пулю, попавшую в левую плевральную полость.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил мальчика ведомственной медалью "Доблесть и отвага".
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УкраинаКлимовский районБрянская областьВладимир ПутинАлександр БогомазОбществоАлександр Бастрыкин
 
 
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