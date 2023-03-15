https://ria.ru/20230315/lipton-1857930389.html

"Объединенная чайная компания" хочет купить российские активы Lipton

"Объединенная чайная компания" хочет купить российские активы Lipton - РИА Новости, 15.03.2023

"Объединенная чайная компания" хочет купить российские активы Lipton

ООО "Объединенная чайная компания" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о предварительном согласии на приобретение производственных... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T08:20

2023-03-15T08:20

2023-03-15T11:29

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ООО "Объединенная чайная компания" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о предварительном согласии на приобретение производственных средств в РФ международной чайной компании Ekaterra, владеющей чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond и планирующей прекратить свою деятельность в России, следует из базы решений и правовых актов ведомства."В ФАС России поступило на рассмотрение ходатайство ООО "Объединенная чайная компания" … о даче предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделки по приобретению основных производственных средств и нематериальных активов ООО "Экатерра"…, поданное в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", - говорится в документе.Указывается, что заинтересованные лица на основании части 9 статьи 32 закона о защите конкуренции вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии данной сделки на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках.РИА Новости направило запрос в "Объединенную чайную компанию". Позже владелец 50% компании Александр Конов прокомментировал эти планы."Объединенная чайная компания" специализируется на контрактном производстве чайной продукции. Это быстро растущий сегмент российского рынка в первую очередь для жестких дискаунтеров федеральных и региональных ритейлеров. Производство такой продукции требует высочайшей эффективности производства для получения лучших рыночных цен и качества. Именно это обстоятельство стало решающим для принятия решения купить один из самых производительных и высокотехнологичных комплексов для производства чайной продукции в РФ", - сообщил Конов.Международная чайная компания Ekaterra, владеющая брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, после продажи компанией Unilever чайного бизнеса в августе прошлого года сообщила о решении прекратить деятельность на территории РФ. По ее данным, чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу текущего года, вскоре после этого прекратится и их продажа.В конце ноября прошлого года председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов рассказывал РИА Новости, что ряд российских производителей иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в РФ чая торговой марки Lipton.Международная чайная компания Ekaterra, владеющая брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, после продажи компанией Unilever чайного бизнеса в августе прошлого года сообщила о решении прекратить деятельность на территории РФ. По ее данным, чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу текущего года, вскоре после этого прекратится и их продажа. В конце ноября прошлого года председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов рассказывал РИА Новости, что ряд российских производителей иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в РФ чая торговой марки Lipton.

https://ria.ru/20230307/heineken-1856372536.html

https://ria.ru/20221223/postavki-1840725198.html

https://ria.ru/20230125/brend-1847357064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)