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"Объединенная чайная компания" хочет купить российские активы Lipton - РИА Новости, 15.03.2023
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08:20 15.03.2023 (обновлено: 11:29 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/lipton-1857930389.html
"Объединенная чайная компания" хочет купить российские активы Lipton
"Объединенная чайная компания" хочет купить российские активы Lipton - РИА Новости, 15.03.2023
"Объединенная чайная компания" хочет купить российские активы Lipton
ООО "Объединенная чайная компания" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о предварительном согласии на приобретение производственных... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:20
2023-03-15T11:29
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ООО "Объединенная чайная компания" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о предварительном согласии на приобретение производственных средств в РФ международной чайной компании Ekaterra, владеющей чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond и планирующей прекратить свою деятельность в России, следует из базы решений и правовых актов ведомства."В ФАС России поступило на рассмотрение ходатайство ООО "Объединенная чайная компания" … о даче предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделки по приобретению основных производственных средств и нематериальных активов ООО "Экатерра"…, поданное в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", - говорится в документе.Указывается, что заинтересованные лица на основании части 9 статьи 32 закона о защите конкуренции вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии данной сделки на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках.РИА Новости направило запрос в "Объединенную чайную компанию". Позже владелец 50% компании Александр Конов прокомментировал эти планы."Объединенная чайная компания" специализируется на контрактном производстве чайной продукции. Это быстро растущий сегмент российского рынка в первую очередь для жестких дискаунтеров федеральных и региональных ритейлеров. Производство такой продукции требует высочайшей эффективности производства для получения лучших рыночных цен и качества. Именно это обстоятельство стало решающим для принятия решения купить один из самых производительных и высокотехнологичных комплексов для производства чайной продукции в РФ", - сообщил Конов.Международная чайная компания Ekaterra, владеющая брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, после продажи компанией Unilever чайного бизнеса в августе прошлого года сообщила о решении прекратить деятельность на территории РФ. По ее данным, чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу текущего года, вскоре после этого прекратится и их продажа.В конце ноября прошлого года председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов рассказывал РИА Новости, что ряд российских производителей иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в РФ чая торговой марки Lipton.Международная чайная компания Ekaterra, владеющая брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, после продажи компанией Unilever чайного бизнеса в августе прошлого года сообщила о решении прекратить деятельность на территории РФ. По ее данным, чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу текущего года, вскоре после этого прекратится и их продажа. В конце ноября прошлого года председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов рассказывал РИА Новости, что ряд российских производителей иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в РФ чая торговой марки Lipton.
https://ria.ru/20230307/heineken-1856372536.html
https://ria.ru/20221223/postavki-1840725198.html
https://ria.ru/20230125/brend-1847357064.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
"Объединенная чайная компания" хочет купить российские активы Lipton

"Объединенная чайная компания" запросила согласие ФАС на покупку российских активов Lipton

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВитрина с чаем
Витрина с чаем - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Витрина с чаем. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ООО "Объединенная чайная компания" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о предварительном согласии на приобретение производственных средств в РФ международной чайной компании Ekaterra, владеющей чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond и планирующей прекратить свою деятельность в России, следует из базы решений и правовых актов ведомства.
ФАС России поступило на рассмотрение ходатайство ООО "Объединенная чайная компания" … о даче предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделки по приобретению основных производственных средств и нематериальных активов ООО "Экатерра"…, поданное в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", - говорится в документе.
Указывается, что заинтересованные лица на основании части 9 статьи 32 закона о защите конкуренции вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии данной сделки на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках.
РИА Новости направило запрос в "Объединенную чайную компанию". Позже владелец 50% компании Александр Конов прокомментировал эти планы.
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"Объединенная чайная компания" специализируется на контрактном производстве чайной продукции. Это быстро растущий сегмент российского рынка в первую очередь для жестких дискаунтеров федеральных и региональных ритейлеров. Производство такой продукции требует высочайшей эффективности производства для получения лучших рыночных цен и качества. Именно это обстоятельство стало решающим для принятия решения купить один из самых производительных и высокотехнологичных комплексов для производства чайной продукции в РФ", - сообщил Конов.
Международная чайная компания Ekaterra, владеющая брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, после продажи компанией Unilever чайного бизнеса в августе прошлого года сообщила о решении прекратить деятельность на территории РФ. По ее данным, чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу текущего года, вскоре после этого прекратится и их продажа.
В конце ноября прошлого года председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов рассказывал РИА Новости, что ряд российских производителей иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в РФ чая торговой марки Lipton.
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Международная чайная компания Ekaterra, владеющая брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, после продажи компанией Unilever чайного бизнеса в августе прошлого года сообщила о решении прекратить деятельность на территории РФ. По ее данным, чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу текущего года, вскоре после этого прекратится и их продажа.
В конце ноября прошлого года председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов рассказывал РИА Новости, что ряд российских производителей иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в РФ чая торговой марки Lipton.
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