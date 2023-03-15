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Швеция передаст Украине десять танков Leopard, сообщил глава Пентагона
Швеция передаст Украине десять танков Leopard, сообщил глава Пентагона - РИА Новости, 15.03.2023
Швеция передаст Украине десять танков Leopard, сообщил глава Пентагона
Швеция выделяет Украине десять танков немецкого производства Leopard, Норвегия - два комплекса ПВО NASAMS, сообщил министр обороны США Ллойд Остин после... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T22:39
2023-03-15T22:39
2023-03-15T22:39
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ллойд остин
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Швеция выделяет Украине десять танков немецкого производства Leopard, Норвегия - два комплекса ПВО NASAMS, сообщил министр обороны США Ллойд Остин после совещания стран-доноров военной помощи. Ранее Остин сообщил, что девять западных стран пообещали Украине свыше 150 танков Leopard. Он похвалил Нидерланды за запуск новые контрактов с тем, чтобы "новые вооружения продолжали прибывать на поле боя". Словению Остин поблагодарил за то, что та помогает закрыть несколько "первоочередных потребностей Украины, в том числе в бронетехнике".
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в мире, украина, ллойд остин, министерство обороны сша, швеция, норвегия, нидерланды, сша
В мире, Украина, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Швеция, Норвегия, Нидерланды, США
Швеция передаст Украине десять танков Leopard, сообщил глава Пентагона
Глава Пентагона Остин сообщил, что Швеция передаст Украине десять танков Leopard