https://ria.ru/20230315/leopard-1858163939.html

Швеция передаст Украине десять танков Leopard, сообщил глава Пентагона

Швеция передаст Украине десять танков Leopard, сообщил глава Пентагона - РИА Новости, 15.03.2023

Швеция передаст Украине десять танков Leopard, сообщил глава Пентагона

Швеция выделяет Украине десять танков немецкого производства Leopard, Норвегия - два комплекса ПВО NASAMS, сообщил министр обороны США Ллойд Остин после... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T22:39

2023-03-15T22:39

2023-03-15T22:39

в мире

украина

ллойд остин

министерство обороны сша

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норвегия

нидерланды

сша

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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Швеция выделяет Украине десять танков немецкого производства Leopard, Норвегия - два комплекса ПВО NASAMS, сообщил министр обороны США Ллойд Остин после совещания стран-доноров военной помощи. Ранее Остин сообщил, что девять западных стран пообещали Украине свыше 150 танков Leopard. Он похвалил Нидерланды за запуск новые контрактов с тем, чтобы "новые вооружения продолжали прибывать на поле боя". Словению Остин поблагодарил за то, что та помогает закрыть несколько "первоочередных потребностей Украины, в том числе в бронетехнике".

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швеция

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в мире, украина, ллойд остин, министерство обороны сша, швеция, норвегия, нидерланды, сша