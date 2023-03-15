В Пентагоне заявили, что Украине пообещали более 150 танков Leopard
Шеф Пентагона Остин: девять стран пообещали передать Украине более 150 танков Leopard
© AP Photo / Joerg SarbachНемецкие танки Leopard 2 A6
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкие танки Leopard 2 A6. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Девять западных стран обязались суммарно передать Украине более 150 танков Leopard немецкого производства, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
Он проводит в среду очередное совещание с представителями стран-доноров военной помощи Украине.
"Коалиция стран, которые жертвуют Украине танки Leopard продолжает расти. Девять стран уже взяли на себя обязательство предоставить более чем 150 танков Leopard", - сказал Остин. Он не упомянул об обещание самих США передать Украине собственные танки Abrams. По словам Остина, западная помощь помогает Украине сформировать "свыше девяти бригад танков и иной бронетехники". Он отметил также значимость поставок современных систем ПВО, включая Patriot, передать которые украинцам обязались США, Германия и Нидерланды.
"Мы должны предоставить Украине все возможности для предстоящих боев, включая запчасти и пакеты технического обслуживания для поддержания боеспособности критически значимых средств, выделенных членами контактной группы", - сказал Остин в открытой части совещания.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".