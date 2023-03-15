https://ria.ru/20230315/leopard-1858082985.html

В Пентагоне заявили, что Украине пообещали более 150 танков Leopard

В Пентагоне заявили, что Украине пообещали более 150 танков Leopard - РИА Новости, 15.03.2023

В Пентагоне заявили, что Украине пообещали более 150 танков Leopard

Девять западных стран обязались суммарно передать Украине более 150 танков Leopard немецкого производства, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T16:38

2023-03-15T16:38

2023-03-15T16:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ллойд остин

нато

сша

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852219883_0:278:3146:2048_1920x0_80_0_0_3d744f2a838f060fca9bebd7cd25195b.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Девять западных стран обязались суммарно передать Украине более 150 танков Leopard немецкого производства, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. Он проводит в среду очередное совещание с представителями стран-доноров военной помощи Украине. "Коалиция стран, которые жертвуют Украине танки Leopard продолжает расти. Девять стран уже взяли на себя обязательство предоставить более чем 150 танков Leopard", - сказал Остин. Он не упомянул об обещание самих США передать Украине собственные танки Abrams. По словам Остина, западная помощь помогает Украине сформировать "свыше девяти бригад танков и иной бронетехники". Он отметил также значимость поставок современных систем ПВО, включая Patriot, передать которые украинцам обязались США, Германия и Нидерланды. "Мы должны предоставить Украине все возможности для предстоящих боев, включая запчасти и пакеты технического обслуживания для поддержания боеспособности критически значимых средств, выделенных членами контактной группы", - сказал Остин в открытой части совещания. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230314/donbass-1857556175.html

https://ria.ru/20230306/tank-1856102976.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ллойд остин, нато, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр