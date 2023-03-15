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В Пентагоне заявили, что Украине пообещали более 150 танков Leopard - РИА Новости, 15.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/leopard-1858082985.html
В Пентагоне заявили, что Украине пообещали более 150 танков Leopard
В Пентагоне заявили, что Украине пообещали более 150 танков Leopard - РИА Новости, 15.03.2023
В Пентагоне заявили, что Украине пообещали более 150 танков Leopard
Девять западных стран обязались суммарно передать Украине более 150 танков Leopard немецкого производства, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:38
2023-03-15T16:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ллойд остин
нато
сша
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Девять западных стран обязались суммарно передать Украине более 150 танков Leopard немецкого производства, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. Он проводит в среду очередное совещание с представителями стран-доноров военной помощи Украине. "Коалиция стран, которые жертвуют Украине танки Leopard продолжает расти. Девять стран уже взяли на себя обязательство предоставить более чем 150 танков Leopard", - сказал Остин. Он не упомянул об обещание самих США передать Украине собственные танки Abrams. По словам Остина, западная помощь помогает Украине сформировать "свыше девяти бригад танков и иной бронетехники". Он отметил также значимость поставок современных систем ПВО, включая Patriot, передать которые украинцам обязались США, Германия и Нидерланды. "Мы должны предоставить Украине все возможности для предстоящих боев, включая запчасти и пакеты технического обслуживания для поддержания боеспособности критически значимых средств, выделенных членами контактной группы", - сказал Остин в открытой части совещания. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230314/donbass-1857556175.html
https://ria.ru/20230306/tank-1856102976.html
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в мире, украина, ллойд остин, нато, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ллойд Остин, НАТО, США, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Пентагоне заявили, что Украине пообещали более 150 танков Leopard

Шеф Пентагона Остин: девять стран пообещали передать Украине более 150 танков Leopard

© AP Photo / Joerg SarbachНемецкие танки Leopard 2 A6
Немецкие танки Leopard 2 A6 - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкие танки Leopard 2 A6. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Девять западных стран обязались суммарно передать Украине более 150 танков Leopard немецкого производства, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
Он проводит в среду очередное совещание с представителями стран-доноров военной помощи Украине.
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"Коалиция стран, которые жертвуют Украине танки Leopard продолжает расти. Девять стран уже взяли на себя обязательство предоставить более чем 150 танков Leopard", - сказал Остин. Он не упомянул об обещание самих США передать Украине собственные танки Abrams. По словам Остина, западная помощь помогает Украине сформировать "свыше девяти бригад танков и иной бронетехники". Он отметил также значимость поставок современных систем ПВО, включая Patriot, передать которые украинцам обязались США, Германия и Нидерланды.
"Мы должны предоставить Украине все возможности для предстоящих боев, включая запчасти и пакеты технического обслуживания для поддержания боеспособности критически значимых средств, выделенных членами контактной группы", - сказал Остин в открытой части совещания.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛлойд ОстинНАТОСШАВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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