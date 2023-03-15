https://ria.ru/20230315/lavra-1857990483.html

Папа римский прокомментировал ситуацию с Киево-Печерской лаврой

Папа римский прокомментировал ситуацию с Киево-Печерской лаврой - РИА Новости, 15.03.2023

Папа римский прокомментировал ситуацию с Киево-Печерской лаврой

Папа римский Франциск по окончании всеобщей аудиенции выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:09

2023-03-15T12:09

2023-03-15T13:53

религия

украина

папа римский

киево-печерская лавра

киев

россия

франциск (хорхе марио бергольо)

украинская православная церковь

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ВАТИКАН, 15 мар — РИА Новости. Папа римский Франциск по окончании всеобщей аудиенции выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой.По его словам, монахи и люди, посвятившие себя молитве, — это "поддержка божьего народа" вне зависимости от их конфессии.Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания монастыря до 29 марта. Исполняющий обязанности гендиректора Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины. Там говорится, что монастырь нарушил условия договора по использованию госимущества. Подтверждений этого не приводится.В минувшую субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием, в котором призвал обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг Киево-Печерской лавры. Среди адресатов обращения был и папа Франциск.В прошлом году Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Верховную раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230314/monakhi-1857903077.html

https://ria.ru/20230313/lavra-1857577608.html

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Варвара Скокшина

украина, папа римский, киево-печерская лавра, киев, россия, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, верховная рада украины