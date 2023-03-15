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Папа римский прокомментировал ситуацию с Киево-Печерской лаврой - РИА Новости, 15.03.2023
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Религия
 
12:09 15.03.2023 (обновлено: 13:53 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/lavra-1857990483.html
Папа римский прокомментировал ситуацию с Киево-Печерской лаврой
Папа римский прокомментировал ситуацию с Киево-Печерской лаврой - РИА Новости, 15.03.2023
Папа римский прокомментировал ситуацию с Киево-Печерской лаврой
Папа римский Франциск по окончании всеобщей аудиенции выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:09
2023-03-15T13:53
религия
украина
папа римский
киево-печерская лавра
киев
россия
франциск (хорхе марио бергольо)
украинская православная церковь
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ВАТИКАН, 15 мар — РИА Новости. Папа римский Франциск по окончании всеобщей аудиенции выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой.По его словам, монахи и люди, посвятившие себя молитве, — это "поддержка божьего народа" вне зависимости от их конфессии.Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания монастыря до 29 марта. Исполняющий обязанности гендиректора Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины. Там говорится, что монастырь нарушил условия договора по использованию госимущества. Подтверждений этого не приводится.В минувшую субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием, в котором призвал обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг Киево-Печерской лавры. Среди адресатов обращения был и папа Франциск.В прошлом году Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Верховную раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230314/monakhi-1857903077.html
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украина, папа римский, киево-печерская лавра, киев, россия, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, верховная рада украины
Религия, Украина, Папа Римский, Киево-Печерская Лавра, Киев, Россия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины
Папа римский прокомментировал ситуацию с Киево-Печерской лаврой

Папа римский Франциск выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой

© AFP 2023 / GENYA SAVILOVВид на Киево-Печерскую лавру в Киеве
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве. Архивное фото
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ВАТИКАН, 15 мар — РИА Новости. Папа римский Франциск по окончании всеобщей аудиенции выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой.
«

"Я думаю о православных монахах Киевской лавры. Я прошу вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места", — заявил понтифик.

По его словам, монахи и люди, посвятившие себя молитве, — это "поддержка божьего народа" вне зависимости от их конфессии.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания монастыря до 29 марта. Исполняющий обязанности гендиректора Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины. Там говорится, что монастырь нарушил условия договора по использованию госимущества. Подтверждений этого не приводится.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Монахам Киево-Печерской Лавры предложили перейти в раскольническую ПЦУ
14 марта, 23:01
В минувшую субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием, в котором призвал обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг Киево-Печерской лавры. Среди адресатов обращения был и папа Франциск.

Сейчас в ведении заповедника находится так называемая верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где, согласно сайту монастыря, находятся действующий монастырь и пещеры, — в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля УПЦ.

В прошлом году Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Верховную раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.
Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
В Киево-Печерскую лавру без предупреждения прибыла комиссия с проверкой
13 марта, 16:23
 
РелигияУкраинаПапа РимскийКиево-Печерская ЛавраКиевРоссияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Украинская православная церковьВерховная Рада Украины
 
 
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