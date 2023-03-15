Рейтинг@Mail.ru
Обнаженная активистка выбежала на сцену во время выступления Аврил Лавин - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:51 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/lavin-1857843223.html
Обнаженная активистка выбежала на сцену во время выступления Аврил Лавин
Обнаженная активистка выбежала на сцену во время выступления Аврил Лавин - РИА Новости, 15.03.2023
Обнаженная активистка выбежала на сцену во время выступления Аврил Лавин
Обнаженная активистка прервала выступление певицы Аврил Лавин на 52-ой премии Juno Awards в Канаде, сообщает PageSix. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T00:51
2023-03-15T00:51
шоубиз
аврил лавин
канада
эдмонтон
шоу-бизнес
онтарио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43015/61/430156158_0:208:1683:1155_1920x0_80_0_0_899a5115c0c3a01f2e26f50468cfe038.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Обнаженная активистка прервала выступление певицы Аврил Лавин на 52-ой премии Juno Awards в Канаде, сообщает PageSix.Неизвестная женщина выбежала на сцену и сняла с себя топ. На теле активистки были написаны черным маркером фразы Save the Green Belt и Land Back ("Сохраните зеленую зону и верните землю" – Прим. Ред.). В издании отмечают, что позже в Сети появились кадры, на которых видно, как Лавин прогоняет активистку со сцены. Однако та отказывалась это делать. Нарушительницу общественного порядка вывел из зала охранник. По информации СМИ, обнаженная по пояс женщина выступала против решения премьер-министра провинции Онтарио Дага Форда построить здания на охраняемой зеленой зоне. На церемония вручения премии Juno Awards в Эдмонтоне Аврил Лавин получила приз зрительских симпатий.
https://ria.ru/20221108/kirkorov-1830003833.html
канада
эдмонтон
онтарио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43015/61/430156158_0:51:1683:1313_1920x0_80_0_0_9e4b76726f99e8660bcda7896ab81fff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аврил лавин, канада, эдмонтон, шоу-бизнес, онтарио
Шоубиз, Аврил Лавин, Канада, Эдмонтон, Шоу-бизнес, Онтарио
Обнаженная активистка выбежала на сцену во время выступления Аврил Лавин

Обнаженная активистка выбежала на сцену во время выступления певицы Аврил Лавин в Торонто

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКонцерт Аврил Лавин в клубе Arena Moscow‎
Концерт Аврил Лавин в клубе Arena Moscow‎ - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Обнаженная активистка прервала выступление певицы Аврил Лавин на 52-ой премии Juno Awards в Канаде, сообщает PageSix.
Неизвестная женщина выбежала на сцену и сняла с себя топ. На теле активистки были написаны черным маркером фразы Save the Green Belt и Land Back ("Сохраните зеленую зону и верните землю" – Прим. Ред.).
В издании отмечают, что позже в Сети появились кадры, на которых видно, как Лавин прогоняет активистку со сцены. Однако та отказывалась это делать. Нарушительницу общественного порядка вывел из зала охранник.
По информации СМИ, обнаженная по пояс женщина выступала против решения премьер-министра провинции Онтарио Дага Форда построить здания на охраняемой зеленой зоне.
На церемония вручения премии Juno Awards в Эдмонтоне Аврил Лавин получила приз зрительских симпатий.
Премьера Суворов. Великое путешествие - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
"Голый король": Киркоров оправдался за выступление в нижнем белье
8 ноября 2022, 16:37
 
ШоубизАврил ЛавинКанадаЭдмонтонШоу-бизнесОнтарио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала