https://ria.ru/20230315/lavin-1857843223.html

Обнаженная активистка выбежала на сцену во время выступления Аврил Лавин

Обнаженная активистка выбежала на сцену во время выступления Аврил Лавин - РИА Новости, 15.03.2023

Обнаженная активистка выбежала на сцену во время выступления Аврил Лавин

Обнаженная активистка прервала выступление певицы Аврил Лавин на 52-ой премии Juno Awards в Канаде, сообщает PageSix. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T00:51

2023-03-15T00:51

2023-03-15T00:51

шоубиз

аврил лавин

канада

эдмонтон

шоу-бизнес

онтарио

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Обнаженная активистка прервала выступление певицы Аврил Лавин на 52-ой премии Juno Awards в Канаде, сообщает PageSix.Неизвестная женщина выбежала на сцену и сняла с себя топ. На теле активистки были написаны черным маркером фразы Save the Green Belt и Land Back ("Сохраните зеленую зону и верните землю" – Прим. Ред.). В издании отмечают, что позже в Сети появились кадры, на которых видно, как Лавин прогоняет активистку со сцены. Однако та отказывалась это делать. Нарушительницу общественного порядка вывел из зала охранник. По информации СМИ, обнаженная по пояс женщина выступала против решения премьер-министра провинции Онтарио Дага Форда построить здания на охраняемой зеленой зоне. На церемония вручения премии Juno Awards в Эдмонтоне Аврил Лавин получила приз зрительских симпатий.

https://ria.ru/20221108/kirkorov-1830003833.html

канада

эдмонтон

онтарио

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

аврил лавин, канада, эдмонтон, шоу-бизнес, онтарио