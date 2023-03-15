https://ria.ru/20230315/lavin-1857843223.html
Обнаженная активистка выбежала на сцену во время выступления Аврил Лавин
Обнаженная активистка выбежала на сцену во время выступления Аврил Лавин - РИА Новости, 15.03.2023
Обнаженная активистка выбежала на сцену во время выступления Аврил Лавин
Обнаженная активистка прервала выступление певицы Аврил Лавин на 52-ой премии Juno Awards в Канаде, сообщает PageSix. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T00:51
2023-03-15T00:51
2023-03-15T00:51
шоубиз
аврил лавин
канада
эдмонтон
шоу-бизнес
онтарио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43015/61/430156158_0:208:1683:1155_1920x0_80_0_0_899a5115c0c3a01f2e26f50468cfe038.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Обнаженная активистка прервала выступление певицы Аврил Лавин на 52-ой премии Juno Awards в Канаде, сообщает PageSix.Неизвестная женщина выбежала на сцену и сняла с себя топ. На теле активистки были написаны черным маркером фразы Save the Green Belt и Land Back ("Сохраните зеленую зону и верните землю" – Прим. Ред.). В издании отмечают, что позже в Сети появились кадры, на которых видно, как Лавин прогоняет активистку со сцены. Однако та отказывалась это делать. Нарушительницу общественного порядка вывел из зала охранник. По информации СМИ, обнаженная по пояс женщина выступала против решения премьер-министра провинции Онтарио Дага Форда построить здания на охраняемой зеленой зоне. На церемония вручения премии Juno Awards в Эдмонтоне Аврил Лавин получила приз зрительских симпатий.
https://ria.ru/20221108/kirkorov-1830003833.html
канада
эдмонтон
онтарио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43015/61/430156158_0:51:1683:1313_1920x0_80_0_0_9e4b76726f99e8660bcda7896ab81fff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аврил лавин, канада, эдмонтон, шоу-бизнес, онтарио
Шоубиз, Аврил Лавин, Канада, Эдмонтон, Шоу-бизнес, Онтарио
Обнаженная активистка выбежала на сцену во время выступления Аврил Лавин
Обнаженная активистка выбежала на сцену во время выступления певицы Аврил Лавин в Торонто
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Обнаженная активистка прервала выступление певицы Аврил Лавин на 52-ой премии Juno Awards в Канаде, сообщает
PageSix.
Неизвестная женщина выбежала на сцену и сняла с себя топ. На теле активистки были написаны черным маркером фразы Save the Green Belt и Land Back ("Сохраните зеленую зону и верните землю" – Прим. Ред.).
В издании отмечают, что позже в Сети появились кадры, на которых видно, как Лавин прогоняет активистку со сцены. Однако та отказывалась это делать. Нарушительницу общественного порядка вывел из зала охранник.
По информации СМИ, обнаженная по пояс женщина выступала против решения премьер-министра провинции Онтарио Дага Форда построить здания на охраняемой зеленой зоне.
На церемония вручения премии Juno Awards в Эдмонтоне Аврил Лавин получила приз зрительских симпатий.
"Голый король": Киркоров оправдался за выступление в нижнем белье