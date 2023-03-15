https://ria.ru/20230315/latviya-1857946204.html

Премьер Латвии рассказал о военной помощи Киеву до начала спецоперации

Премьер Латвии рассказал о военной помощи Киеву до начала спецоперации - РИА Новости, 15.03.2023

Премьер Латвии рассказал о военной помощи Киеву до начала спецоперации

Латвия начала оказывать военную помощь Киеву еще до начала РФ специальной военной операции на Украине, написал в письме, опубликованном изданием Financial... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T09:58

2023-03-15T09:58

2023-03-15T09:58

в мире

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украина

латвия

сергей лавров

кришьянис кариньш

владимир путин

нато

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Латвия начала оказывать военную помощь Киеву еще до начала РФ специальной военной операции на Украине, написал в письме, опубликованном изданием Financial Times, латвийский премьер Кришьянис Кариньш. "Мы начали предоставлять военную помощь Украине перед началом (СВО) в феврале (2022 года). Зенитные ракеты Stinger из Латвии были среди вооружения, которые украинцы использовали в первые дни сражений", - заявил Кариньш в письме. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230314/tramp-1857686040.html

https://ria.ru/20230315/nato-1857942811.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, латвия, сергей лавров, кришьянис кариньш, владимир путин, нато