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Премьер Латвии рассказал о военной помощи Киеву до начала спецоперации - РИА Новости, 15.03.2023
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09:58 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/latviya-1857946204.html
Премьер Латвии рассказал о военной помощи Киеву до начала спецоперации
Премьер Латвии рассказал о военной помощи Киеву до начала спецоперации - РИА Новости, 15.03.2023
Премьер Латвии рассказал о военной помощи Киеву до начала спецоперации
Латвия начала оказывать военную помощь Киеву еще до начала РФ специальной военной операции на Украине, написал в письме, опубликованном изданием Financial... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T09:58
2023-03-15T09:58
в мире
россия
украина
латвия
сергей лавров
кришьянис кариньш
владимир путин
нато
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Латвия начала оказывать военную помощь Киеву еще до начала РФ специальной военной операции на Украине, написал в письме, опубликованном изданием Financial Times, латвийский премьер Кришьянис Кариньш. "Мы начали предоставлять военную помощь Украине перед началом (СВО) в феврале (2022 года). Зенитные ракеты Stinger из Латвии были среди вооружения, которые украинцы использовали в первые дни сражений", - заявил Кариньш в письме. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230314/tramp-1857686040.html
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в мире, россия, украина, латвия, сергей лавров, кришьянис кариньш, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Латвия, Сергей Лавров, Кришьянис Кариньш, Владимир Путин, НАТО
Премьер Латвии рассказал о военной помощи Киеву до начала спецоперации

Премьер Латвии признал, что страна поставляла военную помощь Киеву до начала спецоперации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Латвия начала оказывать военную помощь Киеву еще до начала РФ специальной военной операции на Украине, написал в письме, опубликованном изданием Financial Times, латвийский премьер Кришьянис Кариньш.
"Мы начали предоставлять военную помощь Украине перед началом (СВО) в феврале (2022 года). Зенитные ракеты Stinger из Латвии были среди вооружения, которые украинцы использовали в первые дни сражений", - заявил Кариньш в письме.
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Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреРоссияУкраинаЛатвияСергей ЛавровКришьянис КариньшВладимир ПутинНАТО
 
 
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