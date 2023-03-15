https://ria.ru/20230315/kupol-1857959910.html
Муфтий прокомментировал инцидент в мечети Уфы
Муфтий прокомментировал инцидент в мечети Уфы - РИА Новости, 15.03.2023
Муфтий прокомментировал инцидент в мечети Уфы
Мусульманам не следует в негативном свете воспринимать падение одного из куполов с мечети, произошедшее из-за шквального ветра, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:48
2023-03-15T10:48
2023-03-15T10:49
религия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857606287_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93888f2c4925888e7a69ddaef26eecc6.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мусульманам не следует в негативном свете воспринимать падение одного из куполов с мечети, произошедшее из-за шквального ветра, сообщил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан (ДУМ РБ) Айнур Биргалин. Купол минарета строящейся соборной мечети упал в Уфе из-за сильного ветра. Как сообщили в региональном МЧС, пострадавших нет. "В столице Башкортостана в понедельник был сильный, шквальный ветер . Из-за этого один из элементов мечети, малый купол, упал с высоты. Видимо, это произошло из-за ошибок в конструкции. Этот факт не нужно воспринимать мусульманам в негативном свете. Это просто форс-мажорная ситуация", - рассказал агентству муфтий. Религиозный деятель отметил, что восстановить элемент мечети не займет много времени. "В ближайший срок мы восстановим купол на месте, где он раньше стоял. Ещё раз подчеркну, что никто не пострадал, и это самое главное", - заключил муфтий Биргалин.
https://ria.ru/20230313/mechet-1857604565.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857606287_20:0:1261:931_1920x0_80_0_0_f220b13b2a3fbb1c81c371de80435661.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Религия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Муфтий прокомментировал инцидент в мечети Уфы
Муфтий РБ призвал верующих не искать знамений в падении купола мечети в Уфе
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мусульманам не следует в негативном свете воспринимать падение одного из куполов с мечети, произошедшее из-за шквального ветра, сообщил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан (ДУМ РБ) Айнур Биргалин.
Купол минарета строящейся соборной мечети упал в Уфе из-за сильного ветра. Как сообщили в региональном МЧС, пострадавших нет.
В Уфе из-за сильного ветра упал купол минарета строящейся мечети
"В столице Башкортостана в понедельник был сильный, шквальный ветер . Из-за этого один из элементов мечети, малый купол, упал с высоты. Видимо, это произошло из-за ошибок в конструкции. Этот факт не нужно воспринимать мусульманам в негативном свете. Это просто форс-мажорная ситуация", - рассказал агентству муфтий.
Религиозный деятель отметил, что восстановить элемент мечети не займет много времени.
"В ближайший срок мы восстановим купол на месте, где он раньше стоял. Ещё раз подчеркну, что никто не пострадал, и это самое главное", - заключил муфтий Биргалин.