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Муфтий прокомментировал инцидент в мечети Уфы - РИА Новости, 15.03.2023
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Религия
 
10:48 15.03.2023 (обновлено: 10:49 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/kupol-1857959910.html
Муфтий прокомментировал инцидент в мечети Уфы
Муфтий прокомментировал инцидент в мечети Уфы - РИА Новости, 15.03.2023
Муфтий прокомментировал инцидент в мечети Уфы
Мусульманам не следует в негативном свете воспринимать падение одного из куполов с мечети, произошедшее из-за шквального ветра, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:48
2023-03-15T10:49
религия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мусульманам не следует в негативном свете воспринимать падение одного из куполов с мечети, произошедшее из-за шквального ветра, сообщил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан (ДУМ РБ) Айнур Биргалин. Купол минарета строящейся соборной мечети упал в Уфе из-за сильного ветра. Как сообщили в региональном МЧС, пострадавших нет. "В столице Башкортостана в понедельник был сильный, шквальный ветер . Из-за этого один из элементов мечети, малый купол, упал с высоты. Видимо, это произошло из-за ошибок в конструкции. Этот факт не нужно воспринимать мусульманам в негативном свете. Это просто форс-мажорная ситуация", - рассказал агентству муфтий. Религиозный деятель отметил, что восстановить элемент мечети не займет много времени. "В ближайший срок мы восстановим купол на месте, где он раньше стоял. Ещё раз подчеркну, что никто не пострадал, и это самое главное", - заключил муфтий Биргалин.
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уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Религия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Муфтий прокомментировал инцидент в мечети Уфы

Муфтий РБ призвал верующих не искать знамений в падении купола мечети в Уфе

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанПадение купола с минарета строящейся мечети "АР-РАХИМ" в Уфе
Падение купола с минарета строящейся мечети АР-РАХИМ в Уфе - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мусульманам не следует в негативном свете воспринимать падение одного из куполов с мечети, произошедшее из-за шквального ветра, сообщил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан (ДУМ РБ) Айнур Биргалин.
Купол минарета строящейся соборной мечети упал в Уфе из-за сильного ветра. Как сообщили в региональном МЧС, пострадавших нет.
Падение купола с минарета строящейся мечети АР-РАХИМ в Уфе - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
В Уфе из-за сильного ветра упал купол минарета строящейся мечети
13 марта, 17:40
"В столице Башкортостана в понедельник был сильный, шквальный ветер . Из-за этого один из элементов мечети, малый купол, упал с высоты. Видимо, это произошло из-за ошибок в конструкции. Этот факт не нужно воспринимать мусульманам в негативном свете. Это просто форс-мажорная ситуация", - рассказал агентству муфтий.
Религиозный деятель отметил, что восстановить элемент мечети не займет много времени.
"В ближайший срок мы восстановим купол на месте, где он раньше стоял. Ещё раз подчеркну, что никто не пострадал, и это самое главное", - заключил муфтий Биргалин.
 
РелигияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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