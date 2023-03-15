https://ria.ru/20230315/krym-1858086255.html

В Крыму отели из-за низкого спроса вынуждены снижать цены на лето

В Крыму отели из-за низкого спроса вынуждены снижать цены на лето - РИА Новости, 15.03.2023

В Крыму отели из-за низкого спроса вынуждены снижать цены на лето

Крымские отельеры на фоне невысоких темпов бронирования отдыха на полуострове предлагают туристам программы лояльности и скидки до 30 процентов, сообщил министр РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:01

2023-03-15T18:01

2023-03-15T18:01

туризм

туризм

новости - туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

республика крым

отели

гостиницы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Крымские отельеры на фоне невысоких темпов бронирования отдыха на полуострове предлагают туристам программы лояльности и скидки до 30 процентов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Средства размещения научились динамично реагировать на спрос, они снижают цены, предлагают дополнительные опции, чтобы привлечь туристов, и это дает результат. Бронировать летний отдых в Крыму уже сейчас выгоднее, чем в прошлом году, и доступнее по сравнению с другими регионами", — приводит слова чиновника пресс-служба ведомства. По информации министра республики, бронирований на лето пока не много.Это связано также с тем, что туристы теперь отплачивают отдых ближе к дате отпуска, примерно за 14 дней до заезда. В связи с этим, подчеркнул он, отели и санатории делают сейчас очень выгодные предложения.

https://ria.ru/20230313/vesna-1857099240.html

республика крым

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, отели, гостиницы