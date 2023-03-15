https://ria.ru/20230315/krym-1858086255.html
В Крыму отели из-за низкого спроса вынуждены снижать цены на лето
В Крыму отели из-за низкого спроса вынуждены снижать цены на лето - РИА Новости, 15.03.2023
В Крыму отели из-за низкого спроса вынуждены снижать цены на лето
Крымские отельеры на фоне невысоких темпов бронирования отдыха на полуострове предлагают туристам программы лояльности и скидки до 30 процентов, сообщил министр РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:01
2023-03-15T18:01
2023-03-15T18:01
туризм
туризм
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
отели
гостиницы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Крымские отельеры на фоне невысоких темпов бронирования отдыха на полуострове предлагают туристам программы лояльности и скидки до 30 процентов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Средства размещения научились динамично реагировать на спрос, они снижают цены, предлагают дополнительные опции, чтобы привлечь туристов, и это дает результат. Бронировать летний отдых в Крыму уже сейчас выгоднее, чем в прошлом году, и доступнее по сравнению с другими регионами", — приводит слова чиновника пресс-служба ведомства. По информации министра республики, бронирований на лето пока не много.Это связано также с тем, что туристы теперь отплачивают отдых ближе к дате отпуска, примерно за 14 дней до заезда. В связи с этим, подчеркнул он, отели и санатории делают сейчас очень выгодные предложения.
https://ria.ru/20230313/vesna-1857099240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Республика Крым, Отели, Гостиницы
В Крыму отели из-за низкого спроса вынуждены снижать цены на лето
Минкурортов и туризма Крыма: отели региона снижают цены на лето на треть
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Крымские отельеры на фоне невысоких темпов бронирования отдыха на полуострове предлагают туристам программы лояльности и скидки до 30 процентов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Средства размещения научились динамично реагировать на спрос, они снижают цены, предлагают дополнительные опции, чтобы привлечь туристов, и это дает результат. Бронировать летний отдых в Крыму уже сейчас выгоднее, чем в прошлом году, и доступнее по сравнению с другими регионами", — приводит слова чиновника пресс-служба ведомства.
По информации министра республики, бронирований на лето пока не много.
Это связано также с тем, что туристы теперь отплачивают отдых ближе к дате отпуска, примерно за 14 дней до заезда. В связи с этим, подчеркнул он, отели и санатории делают сейчас очень выгодные предложения.
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