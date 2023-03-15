https://ria.ru/20230315/krym-1857948751.html

Признание российского статуса Крыма неизбежно, считают в Турции

Признание российского статуса Крыма неизбежно, считают в Турции - РИА Новости, 15.03.2023

Признание российского статуса Крыма неизбежно, считают в Турции

Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель заявил, что признание российского статуса... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:10

2023-03-15T10:10

2023-03-15T10:10

республика крым

турция

унвер сель

россия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель заявил, что признание российского статуса Крыма неизбежно, так как полуостров исторически никогда не был украинской территорией. "Это в конце концов будет. Рано или поздно, но будет. Признание неизбежно, потому что сохранить текущую ситуацию на практике невозможно. Запад хочет, чтобы Крым был передан Украине. Однако крымчане решили присоединиться к России путем референдума. Более того, исторически Крым никогда не был Украиной", - сказал Сель РИА Новости. По его словам, если посмотреть в историю, то западные страны уже признавали принадлежность Крыма за Российской империей. "Турция не может продолжать игнорировать Крым, с которым у нее исторические связи. В эти дни мы находимся накануне крупных политических изменений в связи с землетрясением и предстоящими выборами 14 мая, что приведет к изменению политики в отношении Крыма. Политика, проводимая Западом в последние годы, представляет угрозу для Турции, а ее усилия с Россией на Южном Кавказе, Черном море и в Сирии позволили установить мир", - подчеркнул Сель.

https://ria.ru/20230314/ukraina-1857839540.html

республика крым

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, турция, унвер сель, россия, политика