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Признание российского статуса Крыма неизбежно, считают в Турции - РИА Новости, 15.03.2023
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10:10 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/krym-1857948751.html
Признание российского статуса Крыма неизбежно, считают в Турции
Признание российского статуса Крыма неизбежно, считают в Турции - РИА Новости, 15.03.2023
Признание российского статуса Крыма неизбежно, считают в Турции
Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель заявил, что признание российского статуса... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:10
2023-03-15T10:10
республика крым
турция
унвер сель
россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель заявил, что признание российского статуса Крыма неизбежно, так как полуостров исторически никогда не был украинской территорией. "Это в конце концов будет. Рано или поздно, но будет. Признание неизбежно, потому что сохранить текущую ситуацию на практике невозможно. Запад хочет, чтобы Крым был передан Украине. Однако крымчане решили присоединиться к России путем референдума. Более того, исторически Крым никогда не был Украиной", - сказал Сель РИА Новости. По его словам, если посмотреть в историю, то западные страны уже признавали принадлежность Крыма за Российской империей. "Турция не может продолжать игнорировать Крым, с которым у нее исторические связи. В эти дни мы находимся накануне крупных политических изменений в связи с землетрясением и предстоящими выборами 14 мая, что приведет к изменению политики в отношении Крыма. Политика, проводимая Западом в последние годы, представляет угрозу для Турции, а ее усилия с Россией на Южном Кавказе, Черном море и в Сирии позволили установить мир", - подчеркнул Сель.
https://ria.ru/20230314/ukraina-1857839540.html
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республика крым, турция, унвер сель, россия, политика
Республика Крым, Турция, Унвер Сель, Россия, Политика
Признание российского статуса Крыма неизбежно, считают в Турции

Глава Ассоциации друзей Крыма в Турции Сель: признание полуострова российским неизбежно

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМестный житель на одной из улиц в Бахчисарае
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель заявил, что признание российского статуса Крыма неизбежно, так как полуостров исторически никогда не был украинской территорией.
"Это в конце концов будет. Рано или поздно, но будет. Признание неизбежно, потому что сохранить текущую ситуацию на практике невозможно. Запад хочет, чтобы Крым был передан Украине. Однако крымчане решили присоединиться к России путем референдума. Более того, исторически Крым никогда не был Украиной", - сказал Сель РИА Новости.
По его словам, если посмотреть в историю, то западные страны уже признавали принадлежность Крыма за Российской империей.
"Турция не может продолжать игнорировать Крым, с которым у нее исторические связи. В эти дни мы находимся накануне крупных политических изменений в связи с землетрясением и предстоящими выборами 14 мая, что приведет к изменению политики в отношении Крыма. Политика, проводимая Западом в последние годы, представляет угрозу для Турции, а ее усилия с Россией на Южном Кавказе, Черном море и в Сирии позволили установить мир", - подчеркнул Сель.
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