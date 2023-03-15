Признание российского статуса Крыма неизбежно, считают в Турции
Глава Ассоциации друзей Крыма в Турции Сель: признание полуострова российским неизбежно
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМестный житель на одной из улиц в Бахчисарае
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель заявил, что признание российского статуса Крыма неизбежно, так как полуостров исторически никогда не был украинской территорией.
"Это в конце концов будет. Рано или поздно, но будет. Признание неизбежно, потому что сохранить текущую ситуацию на практике невозможно. Запад хочет, чтобы Крым был передан Украине. Однако крымчане решили присоединиться к России путем референдума. Более того, исторически Крым никогда не был Украиной", - сказал Сель РИА Новости.
По его словам, если посмотреть в историю, то западные страны уже признавали принадлежность Крыма за Российской империей.
"Турция не может продолжать игнорировать Крым, с которым у нее исторические связи. В эти дни мы находимся накануне крупных политических изменений в связи с землетрясением и предстоящими выборами 14 мая, что приведет к изменению политики в отношении Крыма. Политика, проводимая Западом в последние годы, представляет угрозу для Турции, а ее усилия с Россией на Южном Кавказе, Черном море и в Сирии позволили установить мир", - подчеркнул Сель.