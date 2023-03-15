Спецпредставитель ЕС заявил, что план урегулирования по Косово уже принят
Спецпредставитель ЕС Лайчак: план урегулирования по Косово принят, осталось реализовать
© AP Photo / Marjan VuceticСотрудники полиции охраняют контрольно-пропускной пункт на косово-сербской границе, Косово
© AP Photo / Marjan Vucetic
Сотрудники полиции охраняют контрольно-пропускной пункт на косово-сербской границе, Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Предложение ЕС по урегулированию между руководством Сербии и властями самопровозглашенной республики Косово принято сторонами и опубликовано, осталось утвердить программу его реализации, заявил спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.
Спецпредставитель ЕС в понедельник и вторник находится с визитом в Белграде, где провел встречи с президентом Александром Вучичем и представителями парламентских партий, включая оппозицию. Речь шла о предстоящих 18 марта переговорах в Северной Македонии между Вучичем, премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Лайчака.
Боррель ранее опубликовал полный текст европейского, поддержанного США предложения с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации.
"У нас была встреча 27 февраля в Брюсселе и там достигнута договоренность, что нет больше потребности обсуждать текст нашего предложения, который опубликован на сайте ЕС. Но чтобы этот текст был воплощен мы должны договориться о правилах, какова последовательность шагов, кто, что и когда должен сделать. Доверие между сторонами слабое и обе стороны требуют гарантий, в этом и была суть разговора с Вучичем", - заявил евродипломат в эфире Радио и телевидения Сербии.
"Наша цель – договориться о полной реализации предложения", - указал Лайчак.
Он отметил, что руководство ЕС и США также настаивают на формировании косовоалбанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года.
Премьер самопровозглашенной республики Косово ранее выразил готовность на предстоящей 18 марта встрече с президентом Сербии в северомакедонском Охриде утвердить программу выполнения европейско-американского плана по урегулированию.
Вучич заявил 11 марта, что не подпишет капитуляцию, не поддержит членство самопровозглашенной республики Косово в ООН и не признает его независимость.