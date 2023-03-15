https://ria.ru/20230315/kosovo-1857915212.html

Спецпредставитель ЕС заявил, что план урегулирования по Косово уже принят

Спецпредставитель ЕС заявил, что план урегулирования по Косово уже принят - РИА Новости, 15.03.2023

Спецпредставитель ЕС заявил, что план урегулирования по Косово уже принят

Предложение ЕС по урегулированию между руководством Сербии и властями самопровозглашенной республики Косово принято сторонами и опубликовано, осталось утвердить РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T02:00

2023-03-15T02:00

2023-03-15T02:00

косово

сербия

белград (город)

мирослав лайчак

александр вучич

альбин курти

евросоюз

оон

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БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Предложение ЕС по урегулированию между руководством Сербии и властями самопровозглашенной республики Косово принято сторонами и опубликовано, осталось утвердить программу его реализации, заявил спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак. Спецпредставитель ЕС в понедельник и вторник находится с визитом в Белграде, где провел встречи с президентом Александром Вучичем и представителями парламентских партий, включая оппозицию. Речь шла о предстоящих 18 марта переговорах в Северной Македонии между Вучичем, премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Лайчака. Боррель ранее опубликовал полный текст европейского, поддержанного США предложения с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. "У нас была встреча 27 февраля в Брюсселе и там достигнута договоренность, что нет больше потребности обсуждать текст нашего предложения, который опубликован на сайте ЕС. Но чтобы этот текст был воплощен мы должны договориться о правилах, какова последовательность шагов, кто, что и когда должен сделать. Доверие между сторонами слабое и обе стороны требуют гарантий, в этом и была суть разговора с Вучичем", - заявил евродипломат в эфире Радио и телевидения Сербии. "Наша цель – договориться о полной реализации предложения", - указал Лайчак. Он отметил, что руководство ЕС и США также настаивают на формировании косовоалбанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Премьер самопровозглашенной республики Косово ранее выразил готовность на предстоящей 18 марта встрече с президентом Сербии в северомакедонском Охриде утвердить программу выполнения европейско-американского плана по урегулированию. Вучич заявил 11 марта, что не подпишет капитуляцию, не поддержит членство самопровозглашенной республики Косово в ООН и не признает его независимость.

https://ria.ru/20230309/kosovo-1856784654.html

https://ria.ru/20230228/serbiya-1854846267.html

косово

сербия

белград (город)

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косово, сербия, белград (город), мирослав лайчак, александр вучич, альбин курти, евросоюз, оон, в мире