https://ria.ru/20230315/koronavirus-1857974237.html

В Москве за сутки госпитализировали 141 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 141 человека с COVID-19 - РИА Новости, 15.03.2023

В Москве за сутки госпитализировали 141 человека с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 2373 случая COVID-19, скончались шесть человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:30

2023-03-15T11:30

2023-03-15T11:30

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 2373 случая COVID-19, скончались шесть человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 2373, госпитализирован 141 человек, выздоровели 2439 человек, шесть человек умерли", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 1411 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 450 287 случаев коронавируса, выздоровели 3 253 736 человек, умерли 48 348 человек.

https://ria.ru/20230314/pandemiya-1857733191.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

распространение коронавируса, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии