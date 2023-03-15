https://ria.ru/20230315/koronavirus-1857974237.html
В Москве за сутки госпитализировали 141 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 141 человека с COVID-19 - РИА Новости, 15.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 141 человека с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 2373 случая COVID-19, скончались шесть человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:30
2023-03-15T11:30
2023-03-15T11:30
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771251481_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_0e74f776693e76854bfa6b8315d330fc.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 2373 случая COVID-19, скончались шесть человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 2373, госпитализирован 141 человек, выздоровели 2439 человек, шесть человек умерли", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 1411 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 450 287 случаев коронавируса, выздоровели 3 253 736 человек, умерли 48 348 человек.
https://ria.ru/20230314/pandemiya-1857733191.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771251481_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_8bf8fb2f94c4cb43e6aa63ec139cd5a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 141 человека с COVID-19
В Москве выявили 2373 новых случая COVID-19, умерли шесть человек