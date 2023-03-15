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В Москве за сутки госпитализировали 141 человека с COVID-19 - РИА Новости, 15.03.2023
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11:30 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/koronavirus-1857974237.html
В Москве за сутки госпитализировали 141 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 141 человека с COVID-19 - РИА Новости, 15.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 141 человека с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 2373 случая COVID-19, скончались шесть человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:30
2023-03-15T11:30
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 2373 случая COVID-19, скончались шесть человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 2373, госпитализирован 141 человек, выздоровели 2439 человек, шесть человек умерли", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 1411 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 450 287 случаев коронавируса, выздоровели 3 253 736 человек, умерли 48 348 человек.
https://ria.ru/20230314/pandemiya-1857733191.html
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распространение коронавируса, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 141 человека с COVID-19

В Москве выявили 2373 новых случая COVID-19, умерли шесть человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 2373 случая COVID-19, скончались шесть человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки – 2373, госпитализирован 141 человек, выздоровели 2439 человек, шесть человек умерли", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 1411 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 450 287 случаев коронавируса, выздоровели 3 253 736 человек, умерли 48 348 человек.
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Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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