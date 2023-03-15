https://ria.ru/20230315/kontrabanda-1857968966.html

Совфед одобрил закон о лишении свободы за контрабанду оружия иностранцам

Совфед одобрил закон о лишении свободы за контрабанду оружия иностранцам - РИА Новости, 15.03.2023

Совфед одобрил закон о лишении свободы за контрабанду оружия иностранцам

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы за незаконные экспорт из России или передачу... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:15

2023-03-15T11:15

2023-03-15T11:15

россия

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы за незаконные экспорт из России или передачу иностранному лицу военных товаров или технологий, вооружения или военной техники. Федеральным законом вносятся изменения в статью 189 УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за незаконный экспорт из РФ или передачу иностранному лицу товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ или оказание услуг. За совершение указанного деяния будет установлено наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. За совершение того же деяния группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения либо в отношении создания оружия массового поражения устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. В частности, совершение данных деяний организованной группой влечёт наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет. "Федеральным законом предусматривается, что к предмету преступления, предусмотренного статьей 2261 УК РФ, будут относиться также технологии, сырье, научно-техническая информация и результаты интеллектуальной деятельности", - говорится в заключении конституционного комитета СФ.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, совет федерации рф, общество