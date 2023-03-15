https://ria.ru/20230315/kndr-1857907757.html

СМИ: КНДР заявила о запуске двух баллистических ракет "земля-земля"

СМИ: КНДР заявила о запуске двух баллистических ракет "земля-земля" - РИА Новости, 15.03.2023

СМИ: КНДР заявила о запуске двух баллистических ракет "земля-земля"

Власти Северной Кореи заявили о запуске во вторник двух ракет средней дальности класса "земля-земля", говорится в сообщении южнокорейского агентства Ренхап. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T00:17

2023-03-15T00:17

2023-03-15T00:32

в мире

японское море

япония

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Власти Северной Кореи заявили о запуске во вторник двух ракет средней дальности класса "земля-земля", говорится в сообщении южнокорейского агентства Ренхап.Ранее во вторник агентство Рёнхап сообщило, что КНДР осуществила пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета, как отмечалось, составила 620 километров. Предполагается, что это могут быть видоизмененные ракеты типа KN-23.В свою очередь, правительство Японии заявило, что информации о падении северокорейских ракет внутри исключительной экономической зоны не поступало.

https://ria.ru/20230314/kndr-1857682545.html

японское море

япония

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в мире, японское море, япония