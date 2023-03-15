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СМИ: КНДР заявила о запуске двух баллистических ракет "земля-земля" - РИА Новости, 15.03.2023
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00:17 15.03.2023 (обновлено: 00:32 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/kndr-1857907757.html
СМИ: КНДР заявила о запуске двух баллистических ракет "земля-земля"
СМИ: КНДР заявила о запуске двух баллистических ракет "земля-земля" - РИА Новости, 15.03.2023
СМИ: КНДР заявила о запуске двух баллистических ракет "земля-земля"
Власти Северной Кореи заявили о запуске во вторник двух ракет средней дальности класса "земля-земля", говорится в сообщении южнокорейского агентства Ренхап. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T00:17
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в мире
японское море
япония
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Власти Северной Кореи заявили о запуске во вторник двух ракет средней дальности класса "земля-земля", говорится в сообщении южнокорейского агентства Ренхап.Ранее во вторник агентство Рёнхап сообщило, что КНДР осуществила пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета, как отмечалось, составила 620 километров. Предполагается, что это могут быть видоизмененные ракеты типа KN-23.В свою очередь, правительство Японии заявило, что информации о падении северокорейских ракет внутри исключительной экономической зоны не поступало.
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в мире, японское море, япония
В мире, Японское море, Япония
СМИ: КНДР заявила о запуске двух баллистических ракет "земля-земля"

"Ренхап": КНДР заявила о запуске двух баллистических ракет средней дальности "земля-земля"

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Власти Северной Кореи заявили о запуске во вторник двух ракет средней дальности класса "земля-земля", говорится в сообщении южнокорейского агентства Ренхап.
«
"Северная Корея заявляет, что во вторник выпустила 2 баллистические ракеты класса "земля-земля" средней дальности", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник агентство Рёнхап сообщило, что КНДР осуществила пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета, как отмечалось, составила 620 километров. Предполагается, что это могут быть видоизмененные ракеты типа KN-23.
В свою очередь, правительство Японии заявило, что информации о падении северокорейских ракет внутри исключительной экономической зоны не поступало.
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