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ЦБ Китая подтвердил готовность противостоять давлению США и стран Запада
ЦБ Китая подтвердил готовность противостоять давлению США и стран Запада - РИА Новости, 15.03.2023
ЦБ Китая подтвердил готовность противостоять давлению США и стран Запада
Народный банк КНР (ЦБ) будет должным образом реагировать на давление со стороны США и стран Запада, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T06:46
2023-03-15T06:46
2023-03-15T06:46
китай
сша
центральный банк рф (цб рф)
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 15 мар - РИА Новости. Народный банк КНР (ЦБ) будет должным образом реагировать на давление со стороны США и стран Запада, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ЦБ в среду. В заявлении также подчеркивается необходимость продолжать предотвращать и устранять финансовые риски, укрепить построение системы гарантий финансовой стабильности, улучшить план реагирования на чрезвычайные ситуации, поддерживать бесперебойную работу финансового рынка и финансовой инфраструктуры, а также способствовать стабильному и здоровому развитию рынка недвижимости. По итогам завершившейся ранее первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) 14-го созыва пост главы ЦБ сохранил за собой И Ган.
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китай, сша, центральный банк рф (цб рф), всекитайское собрание народных представителей
Китай, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Всекитайское собрание народных представителей
ЦБ Китая подтвердил готовность противостоять давлению США и стран Запада
ЦБ КНР заявил, что будет должным образом реагировать на давление со стороны США и Запада