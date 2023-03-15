https://ria.ru/20230315/kitay-1857923957.html

ЦБ Китая подтвердил готовность противостоять давлению США и стран Запада

ЦБ Китая подтвердил готовность противостоять давлению США и стран Запада - РИА Новости, 15.03.2023

ЦБ Китая подтвердил готовность противостоять давлению США и стран Запада

Народный банк КНР (ЦБ) будет должным образом реагировать на давление со стороны США и стран Запада, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T06:46

2023-03-15T06:46

2023-03-15T06:46

китай

сша

центральный банк рф (цб рф)

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 15 мар - РИА Новости. Народный банк КНР (ЦБ) будет должным образом реагировать на давление со стороны США и стран Запада, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ЦБ в среду. В заявлении также подчеркивается необходимость продолжать предотвращать и устранять финансовые риски, укрепить построение системы гарантий финансовой стабильности, улучшить план реагирования на чрезвычайные ситуации, поддерживать бесперебойную работу финансового рынка и финансовой инфраструктуры, а также способствовать стабильному и здоровому развитию рынка недвижимости. По итогам завершившейся ранее первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) 14-го созыва пост главы ЦБ сохранил за собой И Ган.

https://ria.ru/20230313/signal-1857432132.html

китай

сша

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китай, сша, центральный банк рф (цб рф), всекитайское собрание народных представителей