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ЦБ Китая подтвердил готовность противостоять давлению США и стран Запада - РИА Новости, 15.03.2023
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06:46 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/kitay-1857923957.html
ЦБ Китая подтвердил готовность противостоять давлению США и стран Запада
ЦБ Китая подтвердил готовность противостоять давлению США и стран Запада - РИА Новости, 15.03.2023
ЦБ Китая подтвердил готовность противостоять давлению США и стран Запада
Народный банк КНР (ЦБ) будет должным образом реагировать на давление со стороны США и стран Запада, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T06:46
2023-03-15T06:46
китай
сша
центральный банк рф (цб рф)
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 15 мар - РИА Новости. Народный банк КНР (ЦБ) будет должным образом реагировать на давление со стороны США и стран Запада, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ЦБ в среду. В заявлении также подчеркивается необходимость продолжать предотвращать и устранять финансовые риски, укрепить построение системы гарантий финансовой стабильности, улучшить план реагирования на чрезвычайные ситуации, поддерживать бесперебойную работу финансового рынка и финансовой инфраструктуры, а также способствовать стабильному и здоровому развитию рынка недвижимости. По итогам завершившейся ранее первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) 14-го созыва пост главы ЦБ сохранил за собой И Ган.
https://ria.ru/20230313/signal-1857432132.html
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китай, сша, центральный банк рф (цб рф), всекитайское собрание народных представителей
Китай, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Всекитайское собрание народных представителей
ЦБ Китая подтвердил готовность противостоять давлению США и стран Запада

ЦБ КНР заявил, что будет должным образом реагировать на давление со стороны США и Запада

© AP Photo / Vincent ThianЗдание Народного банка Китая в Пекине
Здание Народного банка Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Vincent Thian
Здание Народного банка Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 мар - РИА Новости. Народный банк КНР (ЦБ) будет должным образом реагировать на давление со стороны США и стран Запада, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ЦБ в среду.
«
"(Необходимо) должным образом отвечать на сдерживание и давление со стороны США и Запада", - говорится в заявлении по итогам собрания партийного комитета Народного банка.
В заявлении также подчеркивается необходимость продолжать предотвращать и устранять финансовые риски, укрепить построение системы гарантий финансовой стабильности, улучшить план реагирования на чрезвычайные ситуации, поддерживать бесперебойную работу финансового рынка и финансовой инфраструктуры, а также способствовать стабильному и здоровому развитию рынка недвижимости.
По итогам завершившейся ранее первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) 14-го созыва пост главы ЦБ сохранил за собой И Ган.
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