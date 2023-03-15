https://ria.ru/20230315/khotsenko-1858110638.html

СБУ заподозрила премьера ДНР в создании террористической организации

СБУ заподозрила премьера ДНР в создании террористической организации - РИА Новости, 15.03.2023

СБУ заподозрила премьера ДНР в создании террористической организации

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении главы правительства ДНР Виталия Хоценко в посягательстве на территориальную целостность Украины и... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:03

2023-03-15T18:03

2023-03-15T18:03

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

украина

виталий хоценко

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении главы правительства ДНР Виталия Хоценко в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. "В результате следственно-оперативных действий уведомлен о подозрении подсанкционный "глава правительства" террористической организации "ДНР" – гражданин России Виталий Хоценко", - говорится в сообщении в телеграм-канале СБУ. Сообщается, что Хоценко подозревают по двум статьям уголовного кодекса Украины: статья 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и статья 258-3 (создание террористической группы или террористической организации). В СБУ добавили, что ведомство знает местонахождение Хоценко и маршруты, по которым перемещается премьер и предпринимает "комплексные меры для привлечения его к ответственности".

https://ria.ru/20220826/kadyrov-1812307159.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, украина, виталий хоценко, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр