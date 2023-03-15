Рейтинг@Mail.ru
СБУ заподозрила премьера ДНР в создании террористической организации - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/khotsenko-1858110638.html
СБУ заподозрила премьера ДНР в создании террористической организации
СБУ заподозрила премьера ДНР в создании террористической организации - РИА Новости, 15.03.2023
СБУ заподозрила премьера ДНР в создании террористической организации
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении главы правительства ДНР Виталия Хоценко в посягательстве на территориальную целостность Украины и... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:03
2023-03-15T18:03
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
украина
виталий хоценко
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821889600_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_ea9eac8167d840eb007025a7447f3dc9.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении главы правительства ДНР Виталия Хоценко в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. "В результате следственно-оперативных действий уведомлен о подозрении подсанкционный "глава правительства" террористической организации "ДНР" – гражданин России Виталий Хоценко", - говорится в сообщении в телеграм-канале СБУ. Сообщается, что Хоценко подозревают по двум статьям уголовного кодекса Украины: статья 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и статья 258-3 (создание террористической группы или террористической организации). В СБУ добавили, что ведомство знает местонахождение Хоценко и маршруты, по которым перемещается премьер и предпринимает "комплексные меры для привлечения его к ответственности".
https://ria.ru/20220826/kadyrov-1812307159.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821889600_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_872f97ec3c911a24b74d0c38dfbd184b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, россия, украина, виталий хоценко, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Виталий Хоценко, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ заподозрила премьера ДНР в создании террористической организации

СБУ заподозрила главу правительства ДНР Хоценко в создании террористической организации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПремьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении главы правительства ДНР Виталия Хоценко в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации.
"В результате следственно-оперативных действий уведомлен о подозрении подсанкционный "глава правительства" террористической организации "ДНР" – гражданин России Виталий Хоценко", - говорится в сообщении в телеграм-канале СБУ.
Сообщается, что Хоценко подозревают по двум статьям уголовного кодекса Украины: статья 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и статья 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).
В СБУ добавили, что ведомство знает местонахождение Хоценко и маршруты, по которым перемещается премьер и предпринимает "комплексные меры для привлечения его к ответственности".
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
СБУ заподозрила Кадырова в военных преступлениях
26 августа 2022, 14:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВиталий ХоценкоСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала