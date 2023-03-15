https://ria.ru/20230315/khotsenko-1858110638.html
СБУ заподозрила премьера ДНР в создании террористической организации
СБУ заподозрила премьера ДНР в создании террористической организации - РИА Новости, 15.03.2023
СБУ заподозрила премьера ДНР в создании террористической организации
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении главы правительства ДНР Виталия Хоценко в посягательстве на территориальную целостность Украины и... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:03
2023-03-15T18:03
2023-03-15T18:03
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
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виталий хоценко
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении главы правительства ДНР Виталия Хоценко в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. "В результате следственно-оперативных действий уведомлен о подозрении подсанкционный "глава правительства" террористической организации "ДНР" – гражданин России Виталий Хоценко", - говорится в сообщении в телеграм-канале СБУ. Сообщается, что Хоценко подозревают по двум статьям уголовного кодекса Украины: статья 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и статья 258-3 (создание террористической группы или террористической организации). В СБУ добавили, что ведомство знает местонахождение Хоценко и маршруты, по которым перемещается премьер и предпринимает "комплексные меры для привлечения его к ответственности".
https://ria.ru/20220826/kadyrov-1812307159.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СБУ заподозрила премьера ДНР в создании террористической организации
СБУ заподозрила главу правительства ДНР Хоценко в создании террористической организации