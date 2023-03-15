https://ria.ru/20230315/kherson-1857959091.html
ВСУ нанесли серию ударов по городам левобережья в Херсонской области
ВСУ нанесли серию ударов по городам левобережья в Херсонской области - РИА Новости, 15.03.2023
ВСУ нанесли серию ударов по городам левобережья в Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам и селам Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:46
2023-03-15T10:46
2023-03-15T10:46
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
новая каховка
днепр (город)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 мар - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам и селам Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра, выпустив по ним 43 снаряда, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алешки, Горностаевка, Солонцы, выпустив по ним в общей сложности 43 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток по 100-150 снарядов.
https://ria.ru/20230315/istrebiteli-1857948184.html
херсонская область
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , новая каховка, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Новая Каховка, Днепр (город)
ВСУ нанесли серию ударов по городам левобережья в Херсонской области
ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по городам левобережья в Херсонской области