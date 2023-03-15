https://ria.ru/20230315/khan-1858029800.html

Полиции вновь не удалось арестовать экс-премьера Пакистана

Полиции вновь не удалось арестовать экс-премьера Пакистана - РИА Новости, 15.03.2023

Полиции вновь не удалось арестовать экс-премьера Пакистана

Полицейские отступили от резиденции бывшего премьера Пакистана Имрана Хана, попытка задержать которого вызвала столкновения, его сторонники собираются, чтобы... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:08

2023-03-15T14:08

2023-03-15T14:08

в мире

пакистан

имран хан

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Полицейские отступили от резиденции бывшего премьера Пакистана Имрана Хана, попытка задержать которого вызвала столкновения, его сторонники собираются, чтобы отпраздновать это событие, сообщает издание Dawn со ссылкой на возглавляемую Ханом партию "Техрик-и-Инсаф" (PTI). В понедельник суд в Пакистане восстановил действие ордера на арест экс-премьера по делу о продаже подарков от иностранных глав государств. В тот же день отряд правоохранителей из пакистанской столицы прибыл в город Лахор, чтобы арестовать его. Во вторник силовики пытались проникнуть в резиденцию Хана, но встретили сопротивление активистов партии, возглавляемой политиком. "После стычек, продолжавшихся несколько часов, они (сотрудники правоохранительных органов - ред.) отступили ... впоследствии в парке Заман (в котором находится резиденция экс-премьера - ред.) начались празднования, в ходе которых сторонники PTI приветствовали "изгнание рейнджеров", - говорится в сообщении издания. Партия "Техрик-и-Инсаф" в своем аккаунте в Twitter также опубликовала кадры, на которых видно, как Имран Хан, надев маску-респиратор, вышел к своим ликующим сторонникам. Позже она также поделилась в Twitter видео, на котором запечатлено начало марша адвокатов в сторону резиденции экс-премьера. Ранее сообщалось, что в ходе прошедших столкновений у резиденции Хана были арестованы несколько ее защитников. Издание со ссылкой на телетрансляцию сообщало о ранении командира отряда силовиков Шахзада Бухари. По данным источников телеканала GEO в местных больницах, в результате столкновений ранения получили по меньшей мере 54 полицейских и восемь гражданских. Ранее полицейские заявляли, что им понадобится значительное подкрепление, чтобы арестовать самого Хана и доставить его в Исламабад. В октябре прошлого года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права на избрание и назначение как в федеральный, так и в региональные законодательные органы страны в течение пяти лет. Комиссия приняла такое решение в отношении Хана, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане (государственной сокровищнице Пакистана), и в сокрытии информации о полученных им лично подарках. Ранее нынешний премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов).

https://ria.ru/20230303/memorandum-1855519294.html

https://ria.ru/20230225/pakistan-1854228973.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, пакистан, имран хан