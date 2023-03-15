https://ria.ru/20230315/khakamada-1857936755.html
Из программы конференции во Владивостоке пропало выступление Хакамады
Из программы конференции во Владивостоке пропало выступление Хакамады - РИА Новости, 15.03.2023
Из программы конференции во Владивостоке пропало выступление Хакамады
Вызвавшее недовольство жителей Приморья планируемое выступление экс-депутата Госдумы РФ Ирины Хакамады пропало из программы деловой конференции "Леди у... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T09:00
2023-03-15T09:00
2023-03-15T09:00
владивосток
ирина хакамада
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Вызвавшее недовольство жителей Приморья планируемое выступление экс-депутата Госдумы РФ Ирины Хакамады пропало из программы деловой конференции "Леди у штурвала", которая состоится во Владивостоке в конце марта. Ранее члены приморского отделения движения "Культурный фронт России" в своем открытом письме назвали недопустимым запланированное выступление Хакамады во Владивостоке на конференции. По мнению авторов письма, экс-депутат ГД ранее в одном из телеинтервью неподобающе высказалась о мобилизованных россиянах, принимающих участие в спецоперации. Обращение поддержали представители женсовета базирующейся в Приморье пятой общевойсковой армии и сотрудники управления культуры администрации Владивостока. Позже жители региона записали видеообращение с осуждением приезда Хакамады. "В программе второй дальневосточной конференции для деловых женщин "Леди у штурвала" произошли изменения", - рассказали РИА Новости в дальневосточном консалтинговом агентстве "Успех", организующем конференцию. Хэдлайнерами конференции теперь выступают бизнес-тренер Радислав Гандапас и его супруга, а Хакамада вообще не упоминается среди участников. Причины таких изменений "не разглашаются по условиям договора", отметили в консалтинговом агентстве. В феврале, до появления информации об изменении программы, организаторы конференции заявляли РИА Новости, что предстоящее мероприятие направлено на "мотивацию и заряд энергией деловых женщин Дальнего Востока", а политики в консалтинговом агентстве "никаким образом" не касаются. Тогда же в "Успехе" предоставили комментарий пресс-секретаря Хакамады. По его словам, вызвавший возмущение "кусок" интервью экс-депутата о мобилизованных был вырван из контекста.
https://ria.ru/20230228/splin-1854940661.html
https://ria.ru/20230311/pozner-1857273982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, ирина хакамада
Владивосток, Ирина Хакамада
Из программы конференции во Владивостоке пропало выступление Хакамады
Из программы конференции во Владивостоке пропало выступление экс-депутата Госдумы Хакамады
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Вызвавшее недовольство жителей Приморья планируемое выступление экс-депутата Госдумы РФ Ирины Хакамады пропало из программы деловой конференции "Леди у штурвала", которая состоится во Владивостоке в конце марта.
Ранее члены приморского отделения движения "Культурный фронт России" в своем открытом письме назвали недопустимым запланированное выступление Хакамады во Владивостоке на конференции. По мнению авторов письма, экс-депутат ГД ранее в одном из телеинтервью неподобающе высказалась о мобилизованных россиянах, принимающих участие в спецоперации. Обращение поддержали представители женсовета базирующейся в Приморье пятой общевойсковой армии и сотрудники управления культуры администрации Владивостока. Позже жители региона записали видеообращение с осуждением приезда Хакамады.
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"В программе второй дальневосточной конференции для деловых женщин "Леди у штурвала" произошли изменения", - рассказали РИА Новости в дальневосточном консалтинговом агентстве "Успех", организующем конференцию.
Хэдлайнерами конференции теперь выступают бизнес-тренер Радислав Гандапас
и его супруга, а Хакамада вообще не упоминается среди участников. Причины таких изменений "не разглашаются по условиям договора", отметили в консалтинговом агентстве.
В феврале, до появления информации об изменении программы, организаторы конференции заявляли РИА Новости, что предстоящее мероприятие направлено на "мотивацию и заряд энергией деловых женщин Дальнего Востока", а политики в консалтинговом агентстве "никаким образом" не касаются. Тогда же в "Успехе" предоставили комментарий пресс-секретаря Хакамады. По его словам, вызвавший возмущение "кусок" интервью экс-депутата о мобилизованных был вырван из контекста.
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