https://ria.ru/20230315/kazakhstan-1857963007.html

В Казахстане настаивают на переименовании страны в Казахскую Республику

В Казахстане настаивают на переименовании страны в Казахскую Республику - РИА Новости, 15.03.2023

В Казахстане настаивают на переименовании страны в Казахскую Республику

Лидер Демократической партии Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь") Азат Перуашев вновь поднимает вопрос об изменении официального названия страны на Казахскую... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:57

2023-03-15T10:57

2023-03-15T10:57

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 15 мар - РИА Новости. Лидер Демократической партии Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь") Азат Перуашев вновь поднимает вопрос об изменении официального названия страны на Казахскую Республику, сообщила пресс-служба политической организации. По ее данным, члены штаба партии в рамках предвыборной агитационной кампании посетили город Актау (на западе страны) и встретились с его жителями. Перуашев напомнил горожанам, что депутаты фракции "Ак жол" в мажилисе (нижней палате парламента) в 2019 году выступили с инициативой рассмотреть возможность введения официального названия Казахская Республика. По мнению партии, "надо называть республику по названию народа, который ее создал". "Тогда правительство не поддержало, но, на наш взгляд, рано или поздно мы к этому придем. Мы считаем, что это историческая справедливость", - цитирует его слова пресс-служба. Перуашев отметил, что предложение о переименовании включено в политическую программу партии. Ее члены считают целесообразным наряду с названием Казахстан использовать исторически аутентичное название Казахская Республика. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, возглавлявший сенат (верхнюю палату парламента) в 2019 году, заявлял, что, по его мнению, нет оснований для переименования государства. Название страны должно оставаться Республика Казахстан, в изменении нет никакого смысла, других проблем много, сказал тогда он. О возможности переименования республики в 2014 году заявлял и возглавлявший тогда страну Нурсултан Назарбаев. Он предлагал со временем рассмотреть возможность изменения названия страны на Казак Елi, что в переводе означает "Казахская земля", "Страна казахов". Назарбаев отмечал, что это позволит Казахстану отличаться от других стран Центральной Азии, названия которых также оканчиваются на "стан". В свою очередь Токаев в июне 2022 года заявил, что считает неправильным ставить вопрос о переименовании страны для избавления от суффикса "стан". Президент назвал нелогичным аргумент, что этот суффикс является чуждым для азиатских стран, напомнив, что в азиатский регион входят Пакистан, Индия (Үндістан на казахском), Афганистан и многие другие страны. Глава государства также подчеркнул, что за 30 лет республика подписала множество международных договоров, укрепила государственные границы от имени независимой страны – Республики Казахстан.

https://ria.ru/20230315/kazakhstan-1857934603.html

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казахстан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев