Дочь Кадырова назначили куратором системы здравоохранения Чечни
Куратором системы здравоохранения Чечни назначили двадцатилетнюю дочь Кадырова Хутмат
Грозный. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 15 мар - РИА Новости. Двадцатилетняя дочь Рамзана Кадырова Хутмат Кадырова, занимающая пост заместителя руководителя секретариата главы Чечни, будет курировать систему здравоохранения, сообщил зампредседателя правительства региона Адам Алханов.
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"По поручению главы ЧР отныне систему здравоохранения Чеченской Республики будет курировать Хутмат Рамзановна. Мы видим, что реабилитационная служба под ее кураторством вышла на качественно новый уровень, теперь знания и опыт Хутмат Кадыровой будут способствовать развитию всей медицинской отрасли", - написал Алханов в Telegram-канале.
Он выразил уверенность, что под ее кураторством здравоохранение Чечни "ждут огромные успехи и новые широкие возможности".
Две старшие дочери Кадырова также занимают руководящие должности в республике: Айшат Кадырова назначена министром культуры Чечни в 2021 году, а Хадижат Кадырова является начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного. В начале марта Кадыров также сообщил о неофициальной встрече старшего сына Ахмата, возглавляющего Совет отделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи "Движение первых" Чеченской Республики, с президентом России Владимиром Путиным.