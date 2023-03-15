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Дочь Кадырова назначили куратором системы здравоохранения Чечни - РИА Новости, 15.03.2023
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22:16 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/kadyrova-1858162149.html
Дочь Кадырова назначили куратором системы здравоохранения Чечни
Дочь Кадырова назначили куратором системы здравоохранения Чечни - РИА Новости, 15.03.2023
Дочь Кадырова назначили куратором системы здравоохранения Чечни
Двадцатилетняя дочь Рамзана Кадырова Хутмат Кадырова, занимающая пост заместителя руководителя секретариата главы Чечни, будет курировать систему... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T22:16
2023-03-15T22:16
грозный
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар - РИА Новости. Двадцатилетняя дочь Рамзана Кадырова Хутмат Кадырова, занимающая пост заместителя руководителя секретариата главы Чечни, будет курировать систему здравоохранения, сообщил зампредседателя правительства региона Адам Алханов. Он выразил уверенность, что под ее кураторством здравоохранение Чечни "ждут огромные успехи и новые широкие возможности". Две старшие дочери Кадырова также занимают руководящие должности в республике: Айшат Кадырова назначена министром культуры Чечни в 2021 году, а Хадижат Кадырова является начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного. В начале марта Кадыров также сообщил о неофициальной встрече старшего сына Ахмата, возглавляющего Совет отделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи "Движение первых" Чеченской Республики, с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20230313/kadyrov-1857537183.html
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грозный, рамзан кадыров
Грозный, Рамзан Кадыров
Дочь Кадырова назначили куратором системы здравоохранения Чечни

Куратором системы здравоохранения Чечни назначили двадцатилетнюю дочь Кадырова Хутмат

© РИА Новости / Саид ЦарнаевГрозный
Грозный - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Грозный. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар - РИА Новости. Двадцатилетняя дочь Рамзана Кадырова Хутмат Кадырова, занимающая пост заместителя руководителя секретариата главы Чечни, будет курировать систему здравоохранения, сообщил зампредседателя правительства региона Адам Алханов.
«
"По поручению главы ЧР отныне систему здравоохранения Чеченской Республики будет курировать Хутмат Рамзановна. Мы видим, что реабилитационная служба под ее кураторством вышла на качественно новый уровень, теперь знания и опыт Хутмат Кадыровой будут способствовать развитию всей медицинской отрасли", - написал Алханов в Telegram-канале.
Он выразил уверенность, что под ее кураторством здравоохранение Чечни "ждут огромные успехи и новые широкие возможности".
Две старшие дочери Кадырова также занимают руководящие должности в республике: Айшат Кадырова назначена министром культуры Чечни в 2021 году, а Хадижат Кадырова является начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного. В начале марта Кадыров также сообщил о неофициальной встрече старшего сына Ахмата, возглавляющего Совет отделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи "Движение первых" Чеченской Республики, с президентом России Владимиром Путиным.
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