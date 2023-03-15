https://ria.ru/20230315/kadyrova-1858162149.html

Дочь Кадырова назначили куратором системы здравоохранения Чечни

Дочь Кадырова назначили куратором системы здравоохранения Чечни - РИА Новости, 15.03.2023

Дочь Кадырова назначили куратором системы здравоохранения Чечни

Двадцатилетняя дочь Рамзана Кадырова Хутмат Кадырова, занимающая пост заместителя руководителя секретариата главы Чечни, будет курировать систему... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T22:16

2023-03-15T22:16

2023-03-15T22:16

грозный

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 15 мар - РИА Новости. Двадцатилетняя дочь Рамзана Кадырова Хутмат Кадырова, занимающая пост заместителя руководителя секретариата главы Чечни, будет курировать систему здравоохранения, сообщил зампредседателя правительства региона Адам Алханов. Он выразил уверенность, что под ее кураторством здравоохранение Чечни "ждут огромные успехи и новые широкие возможности". Две старшие дочери Кадырова также занимают руководящие должности в республике: Айшат Кадырова назначена министром культуры Чечни в 2021 году, а Хадижат Кадырова является начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного. В начале марта Кадыров также сообщил о неофициальной встрече старшего сына Ахмата, возглавляющего Совет отделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи "Движение первых" Чеченской Республики, с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230313/kadyrov-1857537183.html

грозный

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грозный, рамзан кадыров