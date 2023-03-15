https://ria.ru/20230315/it-1857956064.html

В России упростили получение вида на жительство для IT-специалистов

В России упростили получение вида на жительство для IT-специалистов - РИА Новости, 15.03.2023

В России упростили получение вида на жительство для IT-специалистов

Процедура трудоустройства и получения вида на жительство (ВНЖ) в РФ упрощена для иностранных специалистов в сфере информационных технологий, сообщила... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:35

2023-03-15T10:35

2023-03-15T10:52

общество

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

it-компании

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Процедура трудоустройства и получения вида на жительство (ВНЖ) в РФ упрощена для иностранных специалистов в сфере информационных технологий, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."Для иностранных граждан, являющихся специалистами в сфере информационных технологий, упрощена процедура трудоустройства и получения вида на жительство в Российской Федерации", - сказала она.По словам официального представителя МВД РФ, иностранные ИТ-специалисты могут заключать трудовой договор или гражданско-правовой договор с организациями, ведущими деятельность в области информационных технологий и получившими документ о соответствующей госаккредитации организации (за исключением организаций, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны), без оформления разрешения на работу или патента. Отмечается, что работодатели привлекают данных специалистов без получения разрешения."Иностранному ИT-специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в аккредитованной ИТ-компании, а также членам его семьи (включая супруга (супругу), детей (в том числе усыновленных), супругов детей, родителей (в том числе приемных), супругов родителей, бабушек, дедушек, внуков) предоставлено право на получение вида на жительство в Российской Федерации без срока действия в упрощенном порядке", - добавила Волк.Сообщается, что для получения ВНЖ ИT-специалисту и членам его семьи необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту постоянного проживания. Срок рассмотрения заявления о выдаче вида на жительство в РФ составляет 3 месяца.Помимо основных документов, необходимых для подачи заявления, иностранный ИT-специалист должен предоставить оформленный трудовой договор или гражданско-правовой договор, заключенный с аккредитованной ИТ-компанией; документ об образовании и (или) о квалификации в сфере информационных технологий; документы, подтверждающие степень родства – для членов его семьи.

https://ria.ru/20230314/nalog-1857696117.html

https://ria.ru/20230308/rossiya-1856488181.html

https://ria.ru/20230227/issledovanie-1854483903.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, it-компании